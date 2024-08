Madagascar: 1st Mobil Rally of Boeny - Une épreuve de nuit parmi les quatorze spéciales

Le rallye vacances reprend après deux ans. Le «1st Mobil Rally of Boeny», comptant pour la troisième manche du championnat de Madagascar des rallyes, aura lieu les 16, 17 et 18 aout à Mahajanga. La réunion d'information s'est tenue mercredi soir, à Ankorondrano. Ce rallye, concocté par la Team Go Janga, sera la première manche nationale en dehors de la capitale.

Quatorze épreuves spéciales, longues de 131,44 km, seront au programme durant les trois jours de course. La distance totale avec les liaisons s'élève à 251,02 km. Quatre spéciales seront programmées la première journée, le jeudi, six le vendredi et quatre durant la dernière journée, le samedi. « Ce sera un rallye sous l'ambiance des vacances. Aucun départ trop matinal ne sera prévu, le plus tôt sera à 9h50. Comme c'est un rallye en province, le coefficient est de 1,5 », souligne le président du Team Go Janga, Michael Rabesaotra alias Kmikaz.

Le Rallye de Boeny, devenu Rallye Of Boeny, se distinguera par l'épreuve de nuit, programmée cette fois à la fin de la première journée, le jeudi 15 aout. La spéciale de nuit, la quatrième et dernière de l'étape 1, reliera Vitogaz A à Ampitolova Puits 1, sur une distance de 5,93km. Trois autres spéciales seront au programme du premier jour, dont la première sera lancée à 13h07, de Marohogo à Betsako (7,28km).

%

Ambiance des vacances

Le président du club organisateur a également précisé « qu'il y a des tracés avec des choix multiples de déviations, mais qui rejoindront la même sortie de la spéciale. Elles ne seront pas mentionnées dans le road book sauf pour les croisements ». L'inscription a été ouverte mercredi, à Antananarivo et à Mahajanga, et sera clôturée le 9 aout. Les reconnaissances peuvent se faire les dimanche 11, lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 août entre 8 heures et 17 heures, avec un seul passage autorisé et le GPS mis en marche selon le règlement.

La deuxième et précédente manche nationale a été nettement dominée par les pilotes du club Asacm, organisateur de la manche. L'équipage Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala sur Subaru a décroché la victoire, pour la deuxième fois consécutive de la saison. Le duo Frederic Rabekoto-Mick Ratrimoarinosy, sur Subaru N16, a conservé la deuxième place devant Aro Kiady Rajemison-Fanja Ramiakatsoavina au volant d'une Subaru.

Parcours

Jeudi 15 aout

13:07 (ES1) Marohogo-Betsako (7,28km)15:35 (ES2) Betsako-Marohogo (7 ;28km)16:22 (ES3) Belobaka-Must B (14,08km)19 :02 (ES4) Vitogaz A-Ampitolova Puit 1 (5,93km)Vendredi 16 aout

9:51 (ES5) Vitogaz A-Vitogaz B 1 (7,20km)10:07 (ES6) Pilonne-Matsabory 1 (10,0km)10:34 (ES7) Must A-Must B 1 (15,41km)13:17 (ES8) Vitogaz A-Vitogaz B 2 (7,20km)13:32 (ES9) Pilonne-Matsabory 2 (10,0km)14:00 (ES10) Must A-Must B 2 (15,41km)Samedi 17 aout

9:50 (ES11) Vitogaz A-Ampitolova Puit 2 (5,93km)10:05 (ES12) Ampitolova-Antsanitia (10,48km)13:08 (ES13) Antsanitia-Matsabory (9,31km)14:41 (ES14) Ampitolova Puit-Vitogaz A (5,93km)Serge Rasanda