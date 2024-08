Madagascar: Infrastructures - Miami nécessite un budget de soixante millions d'ariary par mois

Dans un communiqué publié hier par le secrétariat d'État chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat, il a été mentionné qu'un budget de soixante millions d'ariary par mois est nécessaire pour faire fonctionner le projet Miami de Toamasina.

Selon les explications de ce secrétariat, ce budget inclut «le fonctionnement et l'entretien de Miami. Y sont compris le salaire du personnel, la sécurisation du site, son assainissement ainsi que l'entretien des jardins, ainsi que les dépenses courantes, à part les grands travaux. Les responsables de la gestion de la station doivent à cet effet élargir les recettes perçues», explique le SENVH. Le ticket d'accès de 500 ariary, payé par les visiteurs, et la location des stores contribuent à l'entretien et l'embellissement du site, selon le SENVH.

Ce département explique aussi qu'un déblocage d'une somme de trente millions d'ariary a été nécessaire pour introduire l'eau et l'électricité sur le site. «Le SENVH surveille également la gestion du parc, ainsi que l'entité qui gère provisoirement les infrastructures, jusqu'à ce que toutes les démarches formelles de mise en place d'une société de gestion soient réalisées. Celle-ci sera gérée conjointement par la commune urbaine de Toamasina, la société du port de Toamasina (SPAT) et la SMMC», indique-t-on également.

Cette année, depuis son ouverture, le parc Miami a accueilli plus de cent mille visiteurs en un mois et demi à peine. À noter que les autorités misent sur une fréquentation annuelle d'un million de visiteurs pour le parc. Les projections des responsables estiment que cette infrastructure devrait générer vingt à quarante milliards d'ariary par an. «Outre embellir la ville, Miami aura aussi de grandes retombées économiques.

Le site booste les activités et les revenus d'une chaîne de valeur allant des transporteurs, en passant par les hôteliers et les restaurateurs, les commerçants, l'artisanat, jusqu'aux agriculteurs», avait expliqué Gérard Andriamanohisoa, secrétaire d'État chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat, lors de l'inauguration de ce projet en juin dernier.