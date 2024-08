Madagascar: Succès d'une Chirurgie - « Un poids en moins après l'excision d'une tumeur »

Libéré d'un lourd fardeau, Fidisoa, âgé de 53 ans et père de trois enfants, peut désormais dormir confortablement sur le dos après 15 ans de douleur. Cette libération a été possible grâce à l'ablation d'une tumeur massive de 5 kg lors d'une opération de quatre heures, réalisée par une équipe médicale à bord du navire-hôpital Mercy Ships à Toamasina, en juin 2024. Cet homme a été délivré d'un poids considérable qui pesait sur lui depuis l'âge de 38 ans.

« Merci à toutes les personnes bienveillantes et humbles de Mercy Ships, ainsi qu'à tous ceux qui ont rendu cette transformation possible», déclare Fidisoa. Désormais, cette tumeur bénigne, ayant une masse de 5 kg, a complètement disparu, selon le Dr Tertius Venter, chirurgien plasticien reconstructeur bénévole d'Afrique du Sud.

« En effet, il faisait partie de l'équipe qui a opéré Fidisoa dans le cadre d'une procédure appelée excision de l'hibernome dorsal », selon les informations recueillies auprès de Mercy Ships.

Grâce à cette chirurgie, Fidisoa, bâtisseur et riziculteur, une fois guéri, peut travailler sans les limitations physiques liées à sa tumeur. Il est plein d'idées nouvelles pour l'avenir et se lance dans un nouveau départ. « J'ai hâte de me remettre immédiatement au travail dans la ferme où je cultive du riz. J'ai l'intention de réparer une vieille moto que j'ai chez moi et de l'utiliser pour livrer des sacs de riz à mes clients », a-t-il déclaré avec optimisme.

Même sa famille, composée de sa femme, de sa fille et de sa soeur, qui l'attendait à l'extérieur de la salle d'opération, était stupéfaite de constater le changement chez ce père de famille. Elles étaient toutes enchantées, notamment parce que Fidisoa avait souffert de cette tumeur pendant presque 15 ans. « Un trichome, d'abord aussi petit qu'un bouton sur son dos, a progressivement grossi pour atteindre la taille d'un poing. Il a continué à se développer jusqu'à ce qu'il ait l'impression de porter un sac à dos sous sa chemise.

À 53 ans, Fidisoa avait du mal à accomplir les nombreux travaux manuels nécessaires à sa subsistance, et s'allonger sur le dos lui était devenu douloureux», explique Mercy Ships.

Le monsieur a déjà tenté à plusieurs reprises de supprimer définitivement la tumeur dans des hôpitaux en 2015, 2018 et 2021. Mais à chaque fois, la tumeur a repoussé. « La première opération a coûté 600 000 ariary, car la tumeur était plus petite à l'époque. La deuxième a coûté 1 300 000 ariary et la troisième 5 000 000 ariary », raconte Fidisoa.

Mais malgré ces autres interventions chirurgicales, la tumeur avait repoussé parce que les tissus anormaux n'avaient pas été enlevés complètement. Mais le retour de Mercy Ships à Madagascar cette année constitue une lueur d'espoir pour ce père de famille. Il a pu être ausculté par l'équipe médicale pour ensuite être accueilli à bord du navire-hôpital afin de recevoir son opération tant attendue.

« Dans son cas, nous avons dû consacrer beaucoup de temps à l'opération car les tissus anormaux s'étaient également infiltrés dans ses muscles, et nous avons donc dû retirer chaque fragment en profondeur. Nous avons désormais complètement enlevé ces tissus », explique le Dr Venter, chirurgien plasticien reconstructeur.