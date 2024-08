Madagascar: Musique - Le 'Mahaleo Taranaka' prend le relais

Ayant déjà reçu la bénédiction de Dama et Bekoto, le groupe "Mahaleo Taranaka" est prêt à poursuivre l'héritage musical de leurs pères. Il marquera cette première aventure en solo le 24 août à La Scène Ivandry, à partir de 19h.

APRÈS avoir reçu la bénédiction, devant le public, de Dama et Bekoto, ce dimanche lors de sa performance au "Revy Revy mody masoandro" au CCI Ivato, le groupe "Mahaleo Taranaka" est prêt à prendre la relève pour le "Revy Mahaleo". La prochaine étape de cette aventure démarre le 24 août à La Scène Ivandry à 19 heures, où ils seront rejoints par le saxophoniste Bibs et le guitariste Tojo.

"Pour lancer notre aventure après la bénédiction de nos pères, nous allons emmener nos fans dans un Revy Mahaleo authentique ce 24 août, bien que nous ayons apporté quelques changements sur l'arrangement de certains titres. Le spectacle pourrait durer trois heures, voire plus. Le Revy Mahaleo se termine toujours dans une ambiance unique sur scène.

Depuis nos débuts en 2021, nous avons toujours été aux côtés de Dama et Bekoto, mais désormais, ce sont eux qui nous accompagneront", explique Benaivo, fils de Nonoh. Composé de Popoly, fils de Bekoto, Rado, fils de Fafah, Tahiana, fils de Charles, Maharo, fils de Dama, et Benaivo, le groupe "Mahaleo Taranaka" s'inscrit dans la continuité d'une légende de la musique locale.

Apprendre pas à pas

"Nous sommes des débutants dans la musique, mais notre but est de faire revivre les anciens titres de Mahaleo. Nous voulons perpétuer les messages de nos pères et vivre les paroles, pas seulement les chanter. La bénédiction ne signifie pas que Dama et Bekoto s'arrêtent, mais qu'ils nous confient la scène en solo", souligne le fils de Charles. Le groupe ne compose pas de nouveaux morceaux, mais revisite les titres intemporels de Mahaleo.

"Trois ans pour rattraper cinquante ans et plus de Mahaleo, c'est un grand défi. Nous apprenons pas à pas. Nous ne serons jamais Mahaleo, mais nous ferons de notre mieux pour honorer nos pères et les messages qu'ils ont portés", confie Popoly, seul membre du groupe à avoir une expérience artistique, étant membre du groupe Tempo Gaigy.

Bien qu'autodidactes, les membres de Mahaleo Taranaka ont été bercés par la musique depuis leur enfance. "Nos pères ne nous ont pas appris à jouer de la guitare et la musique en général, mais nous avons grandi dans une maison où la musique était omniprésente", raconte Tahiana. Au cours de ces trois années, les descendants de Mahaleo ont plusieurs fois envisagé d'abandonner face aux critiques, mais ces dernières les ont finalement poussés à se perfectionner. "Les critiques sont des leçons précieuses. Quand on te critique, c'est que tu es proche de la perfection. Si les gens se taisent, c'est là que tu risques de te perdre", conclut Benaivo.

Le groupe "Mahaleo Taranaka" est prêt à écrire une nouvelle page de l'histoire musicale, tout en restant fidèle à l'héritage de leurs pères.