Gabon: Egalité homme/femme évoquée par Malachie avec le soutien technique de l'USAID

L'ONG Malachie, avec le soutien technique de l'USAID, a initié un atelier sur la mise en oeuvre des recommandations relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes issues du Dialogue National Inclusif dans les processus électoraux et politiques. Cet atelier a eu lieu ce lundi 30 juillet à Libreville au Gabon.

C'est plus de trente(30) participants, venus du Gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Société civile qui ont pris part à ce rendez-vous. Rencontre organisée par l'ONG Malachie, avec le soutien technique de l'USAID. Elle avait pour but, d'examiner les recommandations du Dialogue national inclusif liées à la participation des femmes, à la vie politique et élaborer des plans d'action pour leur mise en oeuvre. Ce projet a été rendu possible par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et le soutien généreux du peuple américain par le biais du projet USAID/DDI/Swift Expertise and Grounded Analytics (SEGA).

Cet atelier qui s'est déroulé tout au long de la journée avait pour objectifs de familiariser les participants avec les recommandations du DNI relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes à la vie politique, de les avec les obligations, normes et standards internationaux relatifs à l'égalité des sexes dans la participation politique, de leur fournir des connaissances comparatives d'autres pays concernant les dispositions relatives à l'égalité des sexes dans les constitutions, les lois électorales et les lois régissant les partis politiques, et identifier les stratégies et actions possibles pour s'assurer que la nouvelle législation est conforme aux aspirations du peuple gabonais en matière d'égalité des sexes, telles qu'elles sont exprimées dans les recommandations du DNI.

Les participants ont saisi les objectifs de ce rendez-vous du donner et du recevoir et disent être satisfait du contenu des échanges. A la fin de cet atelier, les participants disent mieux connaitre les recommandations du DNI en matière d'égalité des sexes à la vie politique, les obligations, les normes et les règles internationales relatives à l'égalité des sexes dans la participation politique. Ils ont acquis des connaissances comparatives d'autres pays en ce qui concerne les dispositions relatives à l'égalité des sexes dans les constitutions, les lois électorales et les lois régissant les partis politiques. Ils sont en mesure d'identifier des stratégies et des actions pour s'assurer que la nouvelle législation est conforme aux aspirations du peuple gabonais en matière d'égalité des sexes, telles qu'elles sont exprimées dans les recommandations du DNI.

Il a été rappelé à des fins utiles au cours de cet atelier ; que dans le cadre de sa transition vers le retour à l'ordre constitutionnel suite aux événements du 30 août 2023, le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) et le gouvernement du Gabon ont organisé un Dialogue National Inclusif (DNI), qui s'est tenu du 2 au 30 avril 2024. L'objectif global du DNI était de consulter les citoyens gabonais sur des questions politiques, économiques et sociales dans le but d'élaborer une feuille de route pour la transition politique, y compris le processus de réforme constitutionnelle.

Au total, le DNI a reçu plus de 38 000 contributions de citoyens gabonais et le rapport final du dialogue contenait plus de 1 000 recommandations d'action pour la réforme constitutionnelle, légale et réglementaire. Le rapport final du DNI a formulé des recommandations spécifiques concernant l'équité entre les sexes et les mesures visant à promouvoir l'inclusion des femmes dans le développement du pays.

Au cours de la prochaine phase de la transition, l'Assemblée Nationale de la Transition et le Sénat de la Transition examineront le projet de Constitution avant qu'il ne soit soumis à un référendum. Après le référendum, les parlementaires seront appelés à élaborer deux nouvelles lois importantes qui encadreront les élections de transition, notamment la loi sur les partis politiques.