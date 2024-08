Afrique de l'Ouest: JO Paris 2024 - Mbagnick Ndiaye a l'avantage psychologique sur son adversaire, le Bissau-Guinéen Bubacar Mane, selon son entraîneur

Le judoka sénégalais Mbagnick Ndiaye "connaît bien" son premier adversaire aux Jeux olympiques (JO) Paris 2024, le Bissau-Guinéen Bubacar Mane, sur lequel il a l"'avantage psychologique" pour l'avoir battu plusieurs fois, a déclaré son entraîneur, Abdou Karim Seck, jeudi à Paris.

"Nous sommes dans la phase ultime de la préparation [...] Le hasard du tirage fait que nous rencontrons quelqu'un de très connu, qui a déjà affronté plusieurs fois Mbagnick Ndiaye. C'est aussi quelqu'un que Mbagnick Ndiaye a toujours battu", a-t-il dit.

Pour cette raison, "ce sera beaucoup plus difficile. Il ne voudra pas perdre, d'autant plus qu'il est né en France", où se tiennent les JO 2024, a souligné l'entraîneur de Ndiaye en parlant de Mane.

Le judoka sénégalais va rencontrer l'athlète bissau-guinéen, vendredi à 8 h GMT, pour les 16es de finale du championnat de judo des JO, dans la catégorie des plus de 100 kilos.

Il va tenter de faire mieux qu'à Tokyo en 2021, selon son entraîneur. Pour cela, il doit franchir le premier tour.

Au Japon, Ndiaye avait été battu par le Russe Tamerlan Bashaev, qui était numéro 1 des 100 kilos.

Le Sénégalais, triple champion d'Afrique, va rencontrer un adversaire qu'il connaît bien, selon Abdou Karim Seck.

Bubacar Mane a pris part à des compétitions comme athlète sénégalais, avant de se faire naturaliser bissau-guinéen, a-t-il rappelé.

Avec le Sénégal, il a remporté quatre médailles continentales. En 2023, Mbagnick Ndiaye l'avait battu en finale des Championnats d'Afrique de judo.

Selon son entraîneur, Ndiaye avait arrêté les compétitions internationales et les a reprises à l'occasion des JO. "Il a voulu à tout prix se qualifier à ces JO. Ça ne va pas être facile. Mais disons que nous avons l'avantage psychologique de toujours battre Mane. C'est un athlète que je connais, que j'ai coaché pendant des années", a expliqué Abdou Karim Seck.

"Si on sort Bubacar Mane, on va s'en sortir. On va rencontrer un Géorgien qu'on a beaucoup étudié [...] Ce sera un combat très dur", a-t-il ajouté.

En cas de victoire sur Mane et le judoka géorgien, Ndiaye pourrait rencontrer le Français Teddy Riner aux JO Paris 2024, selon son entraîneur.

"C'est un futur adversaire que Mbagnick Ndiaye connaît très bien. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. On croise les doigts et on demande à tout le monde de prier pour que ça se passe le mieux possible, mieux qu'à Tokyo", a poursuivi l'entraîneur sénégalais de judo.