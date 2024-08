Sénégal: Diourbel - Des producteurs mobilisés face à la dégradation des sols

Diourbel — Des producteurs et techniciens agricoles ont dégagé jeudi à Diourbel (centre) en marge d'un atelier des pistes de solutions pour lutter contre le phénomène de la dégradation des terres en vue de renforcer la production agricole.

Cette rencontre, initiée par le projet Dundël Suuf, a enregistré la présence du directeur régional de développement rural (DRDR) de Diourbel, des services techniques et des producteurs agricoles de la région de Diourbel.

Selon la coordonnatrice du projet DUNDËL SUUF dans la zone des Niayes et du bassin arachidier, Nogaye Ndiaye, les sols sont de plus en plus pauvres particulièrement dans la région de Diourbel.

Elle a pointé du doigt l'érosion hydrique, l'érosion éolienne, la salinisation et la dégradation chimique comme étant les principales raisons de la dégradation des sols.

Mme Ndiaye a aussi cité le surpâturage, la déforestation, les mauvaises pratiques agricoles, l'exportation des nutriments au niveau des sols comme étant parmi les causes de la pauvreté des sols dans le monde rural.

Le chef de la division production végétale de la direction régionale de développement rural de Diourbel, Moussa Diagne, a pour sa part, révélé que la région de Diourbel est fortement confrontée à l'érosion éolienne.

A l'en croire, "ce phénomène est dû en grande partie à l'absence de couvert végétal dans la région, créant des sols complètement nus".

"Quand on a un sol qui n'est pas bien couvert où les résidus de récoltes sont exportés par les producteurs, ce sol devient exposé à l'action du vent par ricochet à l'érosion éolienne", a-t-il expliqué.

Moussa Diagne a estimé qu'il faut une gestion intégrée de la fertilité des sols pour faire face à la dégradation des terres arables.

Cette approche, dit-il, "va passer par l'adoption de bonnes pratiques agricoles, le reboisement au niveau communautaire en utilisant des produits qui n'agressent pas trop le sol."

Le projet Dundël Suuf a créé sur la base d'une cartographie des terres de la région de Diourbel "de nouvelles formules d'engrais pour compenser les pertes d'éléments nutritifs", a fait savoir sa coordonnatrice dans la zone du bassin arachidier.

Elle a indiqué que ces nouvelles formules d'engrais seront testées cette année dans le département de Mbacké.

Le but du projet Dundël Suuf est d'accroître la production agricole pour favoriser une réduction inclusive et durable de la faim, de la pauvreté et de la malnutrition.

Il vise à accroître la disponibilité et l'utilisation d'engrais nouveaux et de qualité grâce à des systèmes d'approvisionnement efficaces dirigés par le secteur privé pour améliorer et maintenir la fertilité des sols au Sénégal.