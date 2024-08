Sénégal: 'Sénégal Sunu reew', un album célébrant le patrimoine musical et culturel sénégalais

Dakar — La compagnie du théâtre national Daniel Sorano a présenté, jeudi, l'album "Sénégal Sunu Reew", une production de quinze titres, qui célèbre le patrimoine musical et culturel du pays.

La séance d'écoute de l'album "Sénégal Sunu reew" s'est ouverte avec la chanson "Diya Bana", de l'artiste Ma Hawa Kouyaté, suivie du morceau "Sénégal Sama reew", d'Abdoulaye Mboup, interprété par Alpha Dieng.

Cet album, réalisé en onze mois, reprend plusieurs titres, notamment "Mouride" d'Omar Pène, "Taara" de Baba Maal, "Monsieur Wilson" de Khady Faye ou encore "chauffeur Bi" de Thione Seck.

"L'exercice de ce matin est donc pour nous plus qu'une séance d'écoute, mais une véritable consécration de notre patrimoine culturel et musical", a déclaré le directeur général du théâtre national Daniel Sorano, El Hadji Ousmane Barro Dione.

Selon lui, les titres choisis sont non seulement le résultat d'un travail acharné et d'une passion indispensable, mais aussi d'un amour profond pour la musique traditionnelle sénégalaise.

Chaque morceau interprété est d'après lui une "ode" à l'histoire du Sénégal et se veut aussi une célébration des coutumes en même temps qu'un hommage aux anciens. Cet album "est également le reflet de la diversité culturelle du Sénégal, sa créativité et son esprit collectif", a-t-il poursuivi.

"Cet album (...) vient répondre à un impératif de préservation et de valorisation de notre musique traditionnelle, mais [est] aussi une belle occasion pour nous de rendre hommage à 12 artistes qui ont rendu service à la culture sénégalaise", a-t-il fait valoir.

Selon l'artiste musicien Papa Dembel Diop, cet album n'a pas un but lucratif, mais vise plutôt "la réactualisation" du patrimoine musical.

"C'est la première fois que nous jouons à la basse, au clavier, etc. On allait être beaucoup plus ambitieux en ajoutant le saxo, l'accordéon, pour s'ouvrir au marché international (...)", a-t-il ajouté, se félicitant ainsi d'avoir participé à cet album.

"On doit accepter la facette de la société moderne, pour que les personnes nous écoutent, et on organisera des soirées pour cela", a quant à lui soutenu Abdoulaye Cissokho, artiste-compositeur.

Après le lancement officiel de l'album en septembre prochain, plusieurs soirées sont prévues à travers le pays, pour sa promotion.