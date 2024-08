Algérie: JO 2024 - Aux épreuves de boxe, les supporters algériens répondent présents

En boxe, l'Arena Paris Nord fait quasiment salle comble depuis le début des Jeux olympiques de Paris 2024 et peut compter sur des fans déchaînés lors des combats. Parmi les groupes de supporters les plus bruyants, les fans de l'Algérie se distinguent avec leurs maillots et drapeaux arborés dans l'arène. Malgré des résultats plutôt décevants des boxeurs algériens, leurs supporters ne semblent jamais se fatiguer de les encourager. Reportage.

« One, two, three... Viva l'Algérie ! » Marchant d'un pas décidé, Sarah et Fatima immortalisent leur arrivée à l'Arena Paris Nord avec leur téléphone. Fatima, drapeau en main et maillot de l'Algérie flambant neuf, ne veut rien rater avec son amie tunisienne. « Je suis fière d'être amie des Algériens, je suis fière d'être là pour les supporter, ça va être le feu », s'enthousiasme l'une d'elles.

Tout près des gradins, Laredj, casquette bien vissée sur la tête et équipée de son drapeau, s'active pour ne pas rater le début de session. « Déjà, les Algériens, il faut qu'on soit peu pour mettre de l'ambiance », assure-t-il. Brandira-t-il le drapeau ? « Évidemment ! J'ai toujours mon drapeau algérien avec moi. » Lui, le Franco-Algérien, met en avant la passion de ses compatriotes : « Moi, ce que j'ai dit à nos amis français, c'est qu'on n'a pas besoin de boire dans nos mariages pour faire la fête, c'est un peu notre ADN et avec le peu qu'on a, on arrive toujours à être positifs, à faire la fête et à être heureux ».

Sur les cinq boxeurs algériens engagés, il n'en reste plus qu'une, Imane Khelif, qualifiée pour les quarts de finale. Une déception sportive pour le coach de la délégation, Mohamed Chaoua, heureux tout de même de l'ambiance à Villepinte : « Oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir ! C'est un encouragement pour nous, c'est une motivation pour l'équipe et pour nous ».

Nul doute que la dernière Algérienne engagée en boxe olympique aura besoin du soutien total des supporters pour aller chercher une médaille.