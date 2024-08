Cameroun: Nkoudou sur Eto'o à la FECAFOOT - Entre admiration et critique constructive du président

Georges Kevin Nkoudou, joueur de l'équipe nationale du Cameroun, s'est récemment exprimé sur Samuel Eto'o, l'emblématique président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT). Ses déclarations offrent un éclairage intéressant sur la dynamique au sein des Lions Indomptables et le style de gestion d'Eto'o, notamment pendant la récente Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Nkoudou commence par exprimer son admiration pour Eto'o : "Moi, je l'aime beaucoup car au niveau football il m'a donné beaucoup de conseils." Cette affirmation souligne le respect que l'ancien attaquant star inspire toujours aux joueurs actuels, grâce à son expérience et ses connaissances du jeu.

Le joueur révèle ensuite un fait surprenant : "Oui le président a fait une séance d'entraînement (pendant la CAN, ndlr)." Cette implication directe d'Eto'o dans la préparation de l'équipe témoigne de sa passion et de son désir de transmettre son savoir-faire. Nkoudou explique : "Il voulait nous aider, nous donner une idée de jeu, bref il voulait partager son expérience."

Cependant, Nkoudou n'hésite pas à évoquer certaines tensions : "Parfois, il me fait des remarques mais je réponds, c'est vrai qu'il a parfois le seum mais bon c'est un grand frère." Cette franchise dans la communication semble caractériser la relation entre Eto'o et les joueurs, mêlant respect mutuel et discussions parfois animées.

%

Le joueur aborde ensuite un point de critique constructive : "Ce que je trouve dommage c'est qu'il a été joueur du coup, il sait ce que c'est lorsque quelqu'un entre trop dans le vestiaire." Nkoudou suggère ici qu'Eto'o, malgré son statut de légende du football camerounais, devrait peut-être limiter ses interventions dans l'espace privé de l'équipe. Il ajoute : "Il peut donner des conseils mais pas trop être dans le vestiaire. Donc c'est quelque chose qu'il doit gommer."

Néanmoins, Nkoudou nuance ses propos en évoquant l'attitude d'Eto'o lors de la CAN : "Par contre, à la CAN, il était là plus pour les conseils car il n'entrait pas trop dans le vestiaire." Cette observation suggère une évolution positive dans l'approche d'Eto'o, qui semble avoir trouvé un meilleur équilibre entre son rôle de président et son désir d'aider l'équipe.

Enfin, Nkoudou conclut sur une note positive, soulignant les motivations profondes d'Eto'o : "Il aime trop son pays et il veut tellement bien faire pour les Lions qu'il agit par amour." Cette déclaration met en lumière la passion et le patriotisme qui animent Eto'o dans sa gestion de la FECAFOOT et de l'équipe nationale.

Ces révélations de Nkoudou offrent un aperçu fascinant des coulisses de l'équipe nationale camerounaise. Elles montrent un Samuel Eto'o profondément impliqué, parfois peut-être trop, mais toujours guidé par son amour du football et du Cameroun. Elles soulèvent également des questions sur l'équilibre délicat entre l'expérience d'un ancien joueur devenu dirigeant et le besoin d'autonomie des joueurs actuels.

Pour l'avenir, il sera intéressant d'observer comment Eto'o intégrera ces retours pour affiner son approche de la présidence, et comment cela influencera les performances des Lions Indomptables sur la scène internationale.