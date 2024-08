Afrique: Manifestations massives contre la mauvaise gouvernance, contraste avec le Cameroun

Des milliers de Nigérians sont descendus dans les rues de plusieurs villes du pays pour exprimer leur mécontentement face à la mauvaise gouvernance qui sévit dans la plus grande économie d'Afrique. Ces manifestations massives mettent en lumière le ras-le-bol d'une population confrontée à des défis économiques et sociaux croissants.

Les manifestants, issus de divers horizons sociaux et professionnels, ont investi les artères principales des grandes villes nigérianes, brandissant des pancartes et scandant des slogans appelant à des réformes profondes. Leurs revendications portent sur un large éventail de problèmes, notamment la corruption endémique, l'insécurité grandissante, le chômage élevé et la détérioration des conditions de vie.

Cette mobilisation sans précédent témoigne d'une prise de conscience collective et d'une volonté de changement au sein de la société nigériane. Les citoyens, longtemps accusés de passivité face aux dérives du pouvoir, semblent aujourd'hui déterminés à faire entendre leur voix et à exiger des comptes de leurs dirigeants.

Le contraste avec la situation au Cameroun voisin est saisissant. Alors que les Nigérians descendent dans la rue pour dénoncer l'injustice et réclamer une meilleure gouvernance, la population camerounaise semble adopter une attitude plus résignée face aux défis similaires auxquels elle est confrontée.

%

Au Cameroun, une phrase résume l'état d'esprit qui prévaut : "Chacun veut voir ses enfants grandir, même si c'est dans l'injustice et la misère totale". Cette affirmation reflète une forme de fatalisme et de priorité donnée à la survie immédiate plutôt qu'à la lutte pour un changement systémique.

Cette différence d'approche entre les deux pays voisins soulève des questions sur les facteurs qui influencent la mobilisation citoyenne. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette divergence :

1. Le contexte historique et politique : Le Nigeria a connu des périodes de mobilisation citoyenne plus fréquentes, ce qui pourrait avoir créé une culture de protestation plus ancrée.

2. La taille de la population : Avec une population plus importante, le Nigeria peut plus facilement atteindre une masse critique de manifestants.

3. La liberté d'expression : Les différences dans le degré de liberté d'expression et de réunion entre les deux pays pourraient jouer un rôle.

4. Les attentes économiques : Le potentiel économique du Nigeria pourrait nourrir des attentes plus élevées de la part de sa population.

5. La structure sociale : Les différences dans la structure sociale et les systèmes de solidarité pourraient influencer la propension à manifester.

Malgré ces différences, les deux pays partagent des défis communs en matière de gouvernance, de développement économique et de justice sociale. La mobilisation au Nigeria pourrait-elle inspirer un mouvement similaire au Cameroun ? Ou la priorité donnée à la stabilité et à la survie quotidienne continuera-t-elle à prévaloir ?

Ces événements soulignent l'importance d'une société civile active et engagée dans le processus démocratique. Ils rappellent également que la bonne gouvernance et le développement durable ne peuvent être atteints sans la participation active des citoyens.

Alors que le Nigeria traverse cette période de contestation, il reste à voir comment les autorités répondront aux revendications des manifestants et si ces mouvements aboutiront à des changements concrets. Quant au Cameroun, l'avenir dira si la population continuera à privilégier la stabilité à court terme ou si elle finira par emboîter le pas à son voisin nigérian dans la quête d'une meilleure gouvernance.