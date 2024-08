Ethiopie: La célébration du 50e anniversaire de la découverte de Lucy contribue grandement à la promotion du pays

<strong>Addis Ababa — La célébration du 50e anniversaire de la découverte du fossile de Lucy en Éthiopie revêt une importance nationale plus grande pour la construction de l'image du pays au niveau mondial et pour la promotion de nos ressources touristiques au-delà de sa valeur scientifique, a déclaré le professeur Yohannes Haile-Selassie, directeur de l'Institut d'anthropologie de l'Université d'État de l'Arizona.

Le fossile humain de Lucy, également connu sous le nom de Dinkinesh, a été découvert en Éthiopie il y a un demi-siècle. Les programmes organisés pour marquer le 50e anniversaire de la découverte de Lucy ont été menés depuis janvier 2023, qui a été nommé "Année de Lucy". Au total, 34 chercheurs ont participé à la 9e conférence des paléologues et paléontologues d'Afrique de l'Est, qui s'est tenue récemment à Addis-Abeba. Une exposition de photos a également été organisée au musée commémoratif d'Adwa en marge de la conférence, tandis que les participants ont visité divers sites historiques d'Addis-Abeba.

Des anthropologues de l'Institut d'anthropologie de l'Université d'État de l'Arizona, qui ont mené des recherches approfondies en Éthiopie, figuraient parmi les participants à la conférence. Le directeur de l'institut, le professeur Yohannes, anthropologue de renom, a déclaré que la célébration du 50e anniversaire de la découverte de Lucy par divers programmes jusqu'en novembre de l'année prochaine revêtait une grande importance pour l'Éthiopie. Il a ajouté que la conférence et l'exposition de photos organisées pour commémorer le 50e anniversaire de la découverte de Lucy ont rassemblé plus de 240 anthropologues venus de 34 pays du monde entier.

Le professeur Yohannes a également ajouté que les participants à la conférence ont exprimé leur plus grande satisfaction lors de leurs visites au musée commémoratif d'Adwa et au musée national, au cours desquelles ils ont pu observer les reliques historiques et le patrimoine du pays. La conférence et les visites effectuées par les chercheurs revêtent une importance nationale pour la construction de l'image du pays au niveau mondial et pour la promotion de nos ressources touristiques au-delà de leur valeur scientifique, a noté le professeur Yohannes.

Ayalew, directeur de l'Autorité éthiopienne du patrimoine, a déclaré que les délibérations de la conférence et les programmes menés en marge de celle-ci ont une grande valeur nationale pour le pays, ajoutant qu'aucun pays ne peut être comparé à l'Éthiopie en tant que source majeure de fossiles de l'espèce humaine. La visite de chercheurs de renommée mondiale, dont le professeur Donald Johnson qui a découvert Lucy, aura une valeur irremplaçable pour la visibilité et l'image du pays, a ajouté le directeur.

Les chercheurs ont déclaré que ce qu'ils ont vu dépassait de loin leurs attentes et se sont réjouis de la manière dont l'Éthiopie a pu organiser elle-même les différents sites d'une manière adaptée aux touristes et aux visiteurs occasionnels. Le directeur a ajouté qu'un nouveau chapitre avait été ouvert dans le tourisme éthiopien, indiquant que de nouveaux patrimoines naturels, historiques et culturels et de nouvelles destinations touristiques étaient en train d'être développés de manière intégrée.

En plus de mener des recherches sur le pays, ces chercheurs de classe mondiale, qui peuvent avoir un impact positif sur le secteur, contribueront à promouvoir davantage les ressources touristiques de la nation. Le fossile de Lucy, vieux de 3,2 millions d'années, a été découvert le 24 novembre 1974 dans la région Afar, dans la localité de Hadar, en Éthiopie. Cette année, le pays célèbre le jubilé d'or de la découverte de Lucy.