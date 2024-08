Ethiopie: Ethiopian Airlines lance sa cinquième nouvelle destination en Inde

<strong>Addis Ababa — Le groupe Ethiopian Airlines lancera une cinquième destination aérienne vers l'Inde.

Un protocole d'accord a été signé entre l'aviation civile éthiopienne et le ministère indien de l'aviation civile le 30 juillet 2024 à New Delhi, en Inde, pour ajouter trois vols à destination et en provenance d'Hyderabad, en Inde.

Selon l'ambassade d'Éthiopie à New Delhi, ce protocole d'accord devrait permettre d'augmenter la capacité de 35 à 38 services par semaine dans chaque direction. Ethiopian Airlines Group (Ethiopian) est l'une des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide au monde et la plus grande compagnie aérienne du continent. Au cours de ses soixante-dix-huit années d'activité, Ethiopian est devenue l'une des principales compagnies aériennes du continent africain, inégalée en termes d'efficacité et de réussite opérationnelle.

Ethiopian se taille la part du lion dans le réseau africain de transport de passagers et de fret, en exploitant la flotte la plus jeune et la plus moderne vers plus de 150 destinations nationales et internationales de transport de passagers et de fret sur les cinq continents.