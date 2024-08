Algérie: Faid préside une réunion périodique de coordination avec les cadres du secteur

Alger — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé jeudi à Alger, une réunion périodique de coordination, réunissant les directeurs généraux et les chefs des structures centrales du ministère, ainsi que le directeur général de l'Office National des Statistiques, a indiqué, un communiqué du ministère.

Cette réunion tenue au siège du ministère "a été l'occasion de faire le point sur les préparatifs pour la Loi de Finances 2025 et de passer en revue la mise en oeuvre du Contrat d'Objectifs et de Performance (CoP) au titre de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité".

Il a également indiqué qu'il était "essentiel d'accélérer la réalisation des infrastructures des régies du ministère des Finances, en vue d'accompagner les réformes en cours et d'améliorer les conditions de travail et d'accueil au niveau des services extérieurs".

Il a également exhorté les directeurs généraux à impliquer les responsables régionaux pour intensifier les visites sur le terrain, suivre et évaluer la gestion de leurs infrastructures, ainsi que la mise en oeuvre des différents projets.

Par ailleurs, cette réunion "a permis de faire le bilan de la mise en oeuvre du Contrat d'Objectifs et de Performance (CoP) au titre de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité, un outil clé pour améliorer l'efficacité et la transparence dans la gestion des finances publiques", selon le communiqué.

Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité a présenté un exposé détaillé sur la mise en oeuvre du CoP pour le premier semestre 2024, démontrant des "avancées significatives" dans la réalisation des objectifs stratégiques retenus pour cette année.

Dans le même contexte, M. Faid a appelé la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité (DGTC) ainsi que la Direction Générale du Budget (DGB) à maintenir une coordination optimale, notamment au niveau régional, par l'organisation d'actions communes de sensibilisation et de formation sur les différentes dispositions entrant dans le cadre des réformes engagées.

M. Faid a conclu la réunion en réitérant son appel à la mobilisation et à la coopération entre tous les acteurs du ministère pour atteindre les objectifs fixés et répondre aux attentes des citoyens.

Il a également exprimé sa "confiance en la capacité des différentes régies à relever les défis à venir et à contribuer à la construction d'une économie plus forte et plus inclusive".