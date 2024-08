Algérie: JO - La boxeuse Imane Khelif à un combat du podium olympique

Paris — La boxeuse Imane Khelif, tentera samedi d'assurer la première médaille algérienne aux Jeux olympiques Paris 2024, en affrontant pour le compte des quarts de finale de la catégorie (66 kg) la Hongroise Anna Luca Hamori, alors que le cycliste Yacine Hamza sera engagé dans la course en ligne sur une distance de (272,1 km).

Les yeux des fans algériens seront donc braqués sur l'Aréna de Paris Nord, qui accueille les combats de boxe des JO 2024 et le quart de finale de la championne algérienne prévu samedi à partir (16h22, heures algériennes).

Une victoire de la native de Tiaret contre la Hongroise Anna Luca Hamori, assurerait à l'Algérie une médaille de bronze avant le déroulement des demi-finales de la catégorie prévues le mardi 6 août.

Qualifiée en quarts de finale au bout d'un combat éclair, jeudi, Khelif (25 ans) n'a laissé aucune chance à l'Italienne Angela Carini, qui a abandonné à la 46e seconde.

"Mon premier combat aux JO s'est soldé par un succès rapide, face à la boxeuse italienne. C'est toujours satisfaisant d'engranger une victoire dans une compétition aussi importante, mais je reste concentrée sur mon objectif d'une médaille olympique", a réagi la star de la boxe algérienne après son huitième de finale.

En cyclisme sur route, Hamza Yacine qui participe à ses premières joutes olympiques sera engagé dans la course en ligne, dont le départ est prévu à 10h00 au Trocadéro avec la participation de 90 coureurs.

Pour cette course, le peloton commencera par un défilé touristique de 5 kilomètres qui passera par la tour Eiffel, les Invalides et les quais de Seine, avant un départ réel donné rue Gay-Lussac, dans le Ve arrondissement. Les coureurs sortiront alors de la capitale et traverseront les Hauts-de-Seine, les Yvelines et l'Essonne.

Par la suite, les coureurs du peloton regagneront Paris, avant d'attaquer les fameux pavés de la butte Montmartre (1 km à 6,5 %), qui pourraient faire la différence. Cette butte de Montmartre sera escaladée trois fois jusqu'au Sacré-Cœur. Dès lors, les cyclistes redescendront en direction du pont d'Iéna pour terminer par un sprint au Trocadéro.

Premier algérien qualifié aux joutes parisiennes, Hamza Yacine (27 ans) a assuré à son arrivée au village olympique, qu'il est prêt à relever le défi sur ce parcours exigeant, qui regroupera les ténors de la discipline, dont le champion du monde néerlandais, Mathieu van der Poel, le Belge Wout van Aert, médaillé de bronze au contre-la-montre des JO 2024, ou encore la révélation du dernier Tour de France l'Erythréen Biniam Girmay.

"Ce sera une course difficile avec les meilleurs de la discipline, mais je suis prêt à relever le défi et jouer mes chances à fond pour honorer le cyclisme algérien. Ma stratégie est de rester à l'avant du peloton et essayer de faire partie d'une échappée, qui pourrait aller au bout", a-t-il indiqué.

La huitième journée de compétition des JO 2024, sera également marquée par l'entrée en lice de l'équipe nationale de sabre féminin, composée des escrimeuses Zohra Kehli, Kaouther Mohamed Belkebir, Saoussen Boudiaf et Chaïma Benadouda, qui défiera la France pour le compte des quarts de finale, prévus à partir de 12h00 au Grand Palais.

De son côté, le rameur Sid Ali Boudina, disputera la finale C (13e - 18e places) du skiff individuel messieurs, prévue samedi (8h42, heure algérienne) au Stade nautique de Vares-sur-Marne, avec l'objectif d'obtenir une place d'honneur après son élimination en quart de final du tableau principal.

Pour sa 15e participation aux joutes d'été, l'Algérie prend part aux Jeux olympiques Paris 2024 (26 juillet - 11 août) avec une délégation sportive composée de 46 athlètes (27 messieurs, 19 dames) dans 15 disciplines sportives.