Tunisie: Hammamet fête ses 60 ans - Electro Deluxe au rendez-vous !

Le Festival international de Hammamet a marqué son 60e anniversaire avec un concert exceptionnel du groupe français Electro Deluxe. Ce concert a non seulement célébré les 60 ans d'existence du festival, mais a aussi souligné l'attrait continu de Hammamet pour les artistes internationaux.

Electro Deluxe, reconnu pour son mélange unique de jazz et de soul-funk, a une nouvelle fois honoré ses fans tunisiens de sa présence. Le groupe, habitué de la scène tunisienne, a démontré son attachement au public local. Le spectacle a été mené de main de maître par James Copley, dont la voix puissante et le charisme ont immédiatement conquis l'audience. Son énergie sur scène, combinée à celle des six musiciens l'accompagnant, a créé une ambiance électrique dans le théâtre de plein air. Le répertoire du concert, composé d'une quinzaine de morceaux, a offert un voyage musical varié. Des titres comme «Ain't no stoppin», «All alone», «Neverland», «Keep my baby», «1979» et «Who's got» ont particulièrement résonné auprès du public. Chaque morceau a été l'occasion pour le groupe de démontrer sa maîtrise instrumentale et vocale. Un moment fort du concert a été l'interaction directe avec le public. Deux trompettistes ont quitté la scène pour jouer au milieu des spectateurs, brisant ainsi la barrière traditionnelle entre artistes et public. Cette initiative a été comme le message du groupe sur l'importance du contact réel, au-delà des interactions virtuelles sur les réseaux sociaux.

Une exposition commémorative pour les 60 ans du festival

En parallèle au concert, le festival a mis en place une exposition visuelle impressionnante pour marquer son 60e anniversaire. Les spectateurs ont pu découvrir des projections vidéo (mapping) retraçant l'histoire du festival depuis sa création le 31 juillet 1964. Cette exposition, intitulée «Un lieu, un festival, un sens», présentait des affiches rares d'artistes de renommée internationale ayant participé au festival au fil des années. Cette initiative a permis aux festivaliers de plonger dans l'histoire riche du Festival international de Hammamet, offrant un mélange de nostalgie et d'appréciation pour la longévité de l'événement. Les archives et les affiches rares ont non seulement enrichi la mémoire collective, mais ont aussi permis aux jeunes générations de découvrir l'héritage culturel du festival. Le concert d'Electro Deluxe et l'exposition commémorative ont ainsi créé une symbiose parfaite entre le présent vibrant et le passé glorieux du festival, soulignant son importance continue dans le paysage culturel tunisien et international.