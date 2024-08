Tunisie: ESAC Gammarth - Deux décennies à façonner le cinéma tunisien

Cette année marque un jalon important pour l'Ecole supérieure de l'audiovisuel et du cinéma (Esac) de Gammarth, qui célèbre ses 20 ans d'existence. Depuis sa fondation en 2004, cet établissement s'est imposé comme un pilier incontournable de la formation cinématographique en Tunisie.

L'Esac Gammarth, cette petite pépinière de talents, fête ses 20 ans cette année. Depuis 2004, elle s'est taillé une sacrée réputation dans le monde du 7e art en Tunisie. En effet, des centaines de passionnés y ont appris les ficelles du métier. Réalisateurs en herbe, as de la technique, artistes en devenir... tous ont eu droit à des enseignements théoriques bien corsés et d'expériences sur le terrain. De quoi les préparer aux défis du monde professionnel. La Dr Lamia Belkaïed Guiga, figure emblématique de l'institution, souligne l'engagement de l'Esac dans la transmission de la passion du cinéma et l'accompagnement des projets artistiques des étudiants. Chaque année, l'école produit entre quatre et huit films de fin d'études, témoignant de la vitalité créative de ses apprenants.

Le bilan de l'Esac est impressionnant : plus de 150 films produits depuis sa création. Un projet de catalogage de ces oeuvres est actuellement en cours, visant à valoriser et à rendre plus accessible le travail des étudiants.

L'école a su tisser des partenariats fructueux avec l'industrie cinématographique, offrant ainsi à ses étudiants un environnement de travail proche des standards professionnels. Cette approche porte ses fruits, comme en témoigne la sélection de plusieurs projets de fin d'études dans des festivals internationaux de renom tels que la Berlinale, Vision du Réel, et le FID Marseille. Face aux mutations du secteur, l'Esac affirme sa volonté d'adapter continuellement ses formations aux avancées technologiques et aux besoins évolutifs de l'industrie cinématographique.

L'établissement a récemment ouvert les inscriptions pour ses concours d'entrée au Diplôme National, proposant des formations variées dans les différents domaines du cinéma et de l'audiovisuel. Après deux décennies d'activité, l'Esac Gammarth poursuit sa mission avec détermination, formant les futurs talents du cinéma tunisien et contribuant ainsi au rayonnement de l'industrie cinématographique nationale.