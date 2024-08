Tunisie: Kaïs Saïed en visite au siège de la Radio Tunisienne - Pour une radio engagée dans la bataille de libération nationale

Le Président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu hier au siège de la Radio tunisienne dans la capitale où il a insisté sur la nécessité, pour cette institution, de retrouver son rayonnement en tant qu'acquis de la patrie.

La Radio tunisienne est l'un des acquis médiatiques nationaux les plus importants. Une institution qui a accompagné des générations de Tunisiennes et de Tunisiens durant les phases les plus importantes de l'Histoire de notre pays. Avant l'apparition du numérique et même de la télévision, les ondes de la radio tunisienne ont bercé, informé et diverti des générations entières. La radio a aussi joué un immense rôle dans la construction de l'identité nationale. Résonnent encore aussi dans nos souvenirs les voix de Othman Kaâk, Abdelaziz Laroui, Mohamed Triki, Saliha, Taoufik Boughdir, Sadok Mazigh ou encore celle de Cheikh Fadhel Ben Achour.

La radio tunisienne ,née en 1938, a fêté en 2023 ses 85 ans. La visite du Président de la République à cette institution qui représente à elle seule un patrimoine est hautement symbolique puisqu'elle vient consolider et mettre en lumière les valeurs de cette identité nationale tunisienne et rappelle à quel point cet acquis de la patrie est appelé à jouer encore un rôle dans la bataille de libération nationale et raviver le sentiment de fierté d'appartenir à une Tunisie libre et souveraine. Pendant cette visite le Président de la République a d'ailleurs rappelé que la Radio tunisienne est appelée, aujourd'hui, à s'inscrire dans la guerre de libération nationale, en débarrassant le pays des criminels qui ont infiltré tous ses rouages.

«Nous sommes engagés dans une guerre de long terme pour libérer le pays de ceux qui l'ont ruiné durant des dizaines d'années, particulièrement pendant la période qualifiée de décennie noire», a soutenu Kaïs Saïed dans une déclaration publiée par la Radio tunisienne sur sa page Facebook.

Lors de sa rencontre avec la présidente-directrice générale de la Radio tunisienne, le Président Kaïs Saïd a évoqué l'histoire de la Radio tunisienne, mettant en exergue son rôle culturel et éducatif ainsi que sa contribution dans l'affinement du goût du public. Encore une fois, le Président Kaïs Saïd n'a pas manqué de rappeler l'importance d'élever le goût du public, ce qui découle d'une conscience certaine que le peuple tunisien mérite mieux que la médiocrité servie par les nouveaux moyens de communication.