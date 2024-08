Tunisie: Médina de Tunis / Demeures anciennes - La splendeur des portes cloutées

En se promenant dans les ruelles de la Médina, il est impossible de rester insensible à la beauté des majestueuses portes cloutées des belles demeures tunisoises. Chacune renferme en elle une histoire secrète et attise notre curiosité de connaître qui vit derrière les murs de ces anciennes maisons. L'aspect de ces portes est rendu unique par les clous qui les décorent et qui forment une multitude de motifs ornementaux reproduits à l'identique sur les deux battants de la porte. La richesse et la diversité des motifs obtenus par cette technique de cloutage qui date de la période ottomane de la Tunisie renseignent sur le rang social de la famille qui occupait la demeure. Il existe une diversité incroyable de motifs cloutés qui ornent ces portes ; étoiles, poissons, croix, rectangles, triangles, losanges.....

La décoration des portes avec des clous et la réalisation d'une kyrielle de motifs, qui a connu son apogée au cours de la période husseinite, font intervenir deux principaux corps de métier : les menuisiers et les ferronniers qui excellaient dans la réalisation et l'ornementation de ces portes, donnant la pleine mesure de leur talent. Ces portes arborent, par ailleurs, deux heurtoirs imposants ainsi qu'un petit heurtoir accroché au portillon (khoukha) du battant droit de la grande porte permettant aux enfants et aux visiteurs de signaler leur présence.

Autrefois, par cette porte, on accédait à la driba et à la skifa qui est un long couloir que traversent les invités pour se rendre dans la pièce principale de la maison. Dans les palais beylicaux ainsi que certaines demeures appartenant à des familles bourgeoises, cette porte donnait également accès au « rwa », un espace où était stationné le carrosse du propriétaire de la demeure qui était généralement un notable appartenant à la classe sociale aisée de la Médina. Nombre de ces demeures sont, soit tombées en décrépitude, ou ont été réaménagées et transformées en maisons d'hôte. Leurs portes cloutées nous rappellent que la riche histoire de la Tunisie a été marquée par l'empreinte, l'influence et la culture des civilisations qui ont foulé le sol de ce pays.