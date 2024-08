Angola: La première dame réitère l'importance de l'éducation dans les familles

Luanda — La première dame de la République, Ana Dias Lourenço, a réitéré jeudi, à Luanda, que l'éducation est la base fondamentale du développement d'une société.

Ana Dias Lourenço, qui s'exprimait lors d'une visite au plus grand navire flottant baptisé "Logo Hope", a réaffirmé que l'éducation doit continuer à être le plus grand centre d'intérêt pour les familles.

Selon la première dame, l'éducation et la lecture doivent d'abord commencer dans les foyers et dès le plus jeune âge, soulignant que les parents réalisent aujourd'hui que l'éducation ne consiste pas seulement à aller à l'école et à attendre que le professeur explique, car les enfants doivent être encouragés par leurs tuteurs à lire pour développer l'esprit et acquérir de plus grandes connaissances.

Elle a souligné que la visite du navire lui a permis de constater que les familles angolaises se préoccupent de plus en plus de l'éducation de leurs enfants, un facteur qui pourrait donner des résultats positifs à l'avenir.

Ana Dias Lourenço a ajouté qu'il avait laissé un message au capitaine du navire pour qu'il apporte plus de livres en portugais la prochaine fois qu'il viendrait dans le pays.

Pour la première dame de la République, ce mouvement a apporté un sentiment d'espoir grâce à la caractéristique du navire de transmettre de l'aide aux plus nécessiteux, des messages bibliques et des oeuvres littéraires dédiées aux enfants.

"Aujourd'hui, j'ai été accueillie par l'équipage et les chefs religieux qui ont pris l'initiative d'amener le bateau avec le soutien du Gouvernement, et je crois que la population, en particulier les enfants, est impressionnée par la librairie flottante", a-t-elle souligné.

La plus grande librairie flottante du monde, accostée au port de Luanda depuis le 26 juillet dernier, a déjà été visitée par environ 40 000 personnes et compte 5 000 livres à bord.