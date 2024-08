Sénégal: Ziguinchor - Abdou Ndane Diagne, Dg Sonacos trace les grandes lignes pour la campagne arachidière - «Relever tous les défis et relancer la production...»

Pour sa première visite à Ziguinchor, le nouveau Directeur général de la SONACOS, Abdou Ndane Diagne, dégage les grands axes de la prochaine campagne de commercialisation arachidière dans le Sud du pays.

Accompagné de ses collaborateurs, le nouveau patron des huiliers, qui a visité les installations de l'usine SONACOS, estime que toutes les conditions seront mises en oeuvre pour une bonne collecte des graines d'arachide à l'unité industrielle.

«Une unité industrielle qui, certes, est vieille, mais les machines sont en bon état», a martelé le nouveau Directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), Abdou Ndane Diagne qui, pour sa première visite à l'usine de Ziguinchor, se fixe le pari de relever tous les défis. «La société a eu des résultats ces dernières années marquées par une baisse drastique du volume d'arachide collectée...

Aujourd'hui, nous avons travaillé, depuis notre arrivée à la tête de la Direction de cette société, à trouver des solutions à ses problèmes. Nous sommes déjà prêts pour relever tous les défis qui attendent la société, à relancer la production d'huile à partir de l'arachide qui est produite au Sénégal», assure-t-il. Avant de préciser : «La SONACOS est la seule société qui est sur toute la chaine de valeur de production c'est-à-dire la partie agricole, celle industrielle et celle commerciale. En terme d'impact, elle a un impact non égalable...», déclare-t-il.

«AUX PREDATEURS DE LA SONACOS, NOUS LES AVONS LU, VU ET ENTENDU.»

Une analyse à tous les niveaux a permis d'avoir une vision claire de la société, souligne le Directeur général de la SONACOS qui met en garde en ces termes : «Aux prédateurs de la SONANCOS, nous les avons lu, vu et entendu. Il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes d'affaires qui rôdent autour de la SONACOS et qui réclament même qu'on leur donne la SONACOS, pensant avoir compris ce qui se passe à l'intérieur de la société.

Je suis désolé, ils n'y comprennent absolument rien. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est l'analyse de tous les niveaux d'opérations de la société. Et cela nous a clairement montré qu'aujourd'hui, à l'état ou les machines sont, elles sont capables de triturer jusqu'à deux cent cinquante (250) voir trois cent (300) mille tonnes de graines-coques. Et c'est appréciable en termes d'opérationnalité».

«NOUS N'AVONS PAS PEUR DE LA CONCURRENCE ET NOUS SOMMES PRETS...»

Selon le DG de la SONACOS, «Du dehors, on peut dire que l'usine de Ziguinchor est vielle. Effectivement, elle est vielle. Mais si on a des machines qui sont veillent et qui sont productives, qu'est ce qui compte le plus ? La productivité ou l'âge ?», s'interroge le nouveau Directeur général qui, interpelé sur la prochaine campagne de commercialisation arachidière, lance ceci : «La campagne a déjà démarré pour nous, depuis le jour de ma prise de service. Nous avons identifié les problèmes majeurs de la campagne, en rencontrant les différents acteurs. La présence des Chinois, nous l'avons constaté. Nous n'avons pas peur de la concurrence et nous sommes capables d'aller au-delà de ce que nos concurrents sont capables de faire», déclare le nouveau DG.

Abdou Ndane Diagne juge inadmissible et inacceptable que la production se retrouve exportée sans valeur ajoutée. «Il est inadmissible qu'un pays finance et subventionne une production et que cette production se retrouve exportée sans valeur ajoutée ni création d'emplois. Ces Chinons ne créent aucun emploi dans ce pays ; ils n'ajoutent aucune valeur sinon ils transfèrent les subventions de l'Etat que nous avons déjà mises dans ce secteur. Aujourd'hui, l'Etat du Sénégal a relevé le niveau de subvention de cent (100) à cent vingt (120) milliards de francs CFA», lâche M. Diagne qui, soulignant les tâtonnements et flottements lors les précédentes campagnes, signale que la SONACOS Ziguinchor va très bientôt démarrer la production.