Afrique: Le Président malgache visite la raffinerie de Luanda

Luanda — Le Président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, a constaté jeudi le potentiel de la raffinerie de Luanda, dans le cadre de sa visite dans le pays pour renforcer la coopération entre les deux Etats.

L'homme d'État, qui n'a pas fait de déclaration à la presse, a reçu des informations sur le secteur pétrolier en général, ainsi que sur le dernier projet d'amélioration de la raffinerie, qui a augmenté la capacité de production d'essence, de gaz butane et d'hydrogène gris.

A cette occasion, le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a déclaré que l'Angola pourrait transmettre son expérience à Madagascar dans ce domaine d'activité, en termes de formation et d'autres structures telles que les bases logistiques et les laboratoires.

Le responsable a rappelé que jeudi matin, deux protocoles d'accord avaient été signés entre l'Angola et Madagascar dans les secteurs pétrolier et minier, de sorte que la visite a servi à donner au Président Andry Rajoelina une impression de ce que le pays a en termes d'infrastructure dans ce secteur.

Selon Diamantino Azevedo, l'homme d'État malgache a été impressionné par le projet et ses fonctionnalités.

Le ministre angolais a également présenté les stratégies de raffinage visant à augmenter la production au niveau national et à permettre une plus grande exportation, en mettant l'accent sur les projets de construction des raffineries de Cabinda, dont l'inauguration est prévue pour la mi-2025, de Zaire et de Benguela.