Soudan: La famine est confirmée dans le nord du Darfour, confirmant les pires craintes des agences de l'ONU

La situation dans le camp de Zamzam, où vivent plus de 400 000 personnes déplacées, a dépassé les seuils de la faim, selon le Comité de Révision de la Famine.

Après plus de 15 mois de guerre au Soudan, une combinaison catastrophique de conflits, de déplacements et de restrictions d'accès à l'aide humanitaire a provoqué une famine dans un camp abritant des centaines de milliers de personnes déplacées dans la région du Darfour du nord au Soudan.

En concluant que le camp de Zamzam est en proie à la famine, le Comité de Révision de la Famine (CRF)constate pour la première fois depuis plus de sept ans une situation de famine, et seulement pour la troisième fois depuis 20 ans, date de création du système de surveillance. Le CRF alerte sur le fait que d'autres régions du Soudan pourraient connaître la famine si une action concertée n'est pas engagée.

L'annonce de la famine confirme les craintes de la communauté humanitaire et fait suite à une analyse de l'IPC en juin montrant un effondrement dramatique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, avec 755 000 personnes confrontées à des conditions de vie catastrophiques.

L'UNICEF et le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) ont mis en garde contre l'escalade des risques encourus par la population soudanaise, en particulier les enfants, si l'aide d'urgence ne peut être acheminée aux communautés piégées dans les zones de conflit comme le Darfour, Khartoum, le Kordofan et l'Etat d'Al Jazirah. La situation reste critique dans l'ensemble du pays, et l'on estime à 730 000 le nombre d'enfants qui souffriront cette année de malnutrition aiguë sévère (MAS), la forme de malnutrition la plus dangereuse pour la santé.

Une déclaration de famine signifie que des personnes, notamment des enfants, ont commencé à mourir de faim et de maladies apparentées, telles que la malnutrition et des infections. Contrairement à la crise du Darfour survenue vingt ans auparavant, cette crise de la faim alimentée par le conflit s'étend à l'ensemble du pays, dont la capitale Khartoum et l'État de Jazirah, qui était auparavant le grenier à blé du Soudan.

L'accès humanitaire sévèrement restreint est l'un des principaux facteurs de la famine au Zamzam. Bien que l'UNICEF ait pu livrer suffisamment d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (RUTF) pour traiter environ 4 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère à El Fasher en juillet, dont une partie pour le camp de Zamzam, l'absence d'un accès durable et sûr signifie que les besoins demeurent considérables et que la capacité d'acheminer des fournitures humanitaires est incertaine.

« Nous avons besoin de toute urgence d'une expansion substantielle de l'accès humanitaire afin de pouvoir mettre un terme à la famine qui s'est installée dans le nord du Darfour et l'empêcher de s'étendre à l'ensemble du Soudan. Les parties belligérantes doivent lever toutes les restrictions et ouvrir de nouvelles voies d'approvisionnement à travers les frontières et les lignes de conflit, afin que les organisations humanitaires puissent apporter aux communautés isolées les denrées alimentaires et l'aide humanitaire dont elles ont désespérément besoin », a déclaré Cindy McCain, Directrice exécutive du PAM. « J'appelle également la communauté internationale à agir maintenant pour obtenir un cessez-le-feu dans ce conflit brutal et mettre fin au glissement du Soudan vers la famine. C'est le seul moyen d'inverser une catastrophe humanitaire qui déstabilise toute cette région de l'Afrique ».

« Les nouvelles d'aujourd'hui confirment certaines de nos pires craintes, à savoir que la famine sévit dans certaines parties du Soudan et qu'elle inflige des souffrances inimaginables aux enfants et aux familles qui sont déjà ébranlés par l'impact d'une guerre horrible », a déclaré la Directrice générale de l'UNICEF, Mme Catherine Russell. « Cette famine est entièrement due à l'homme. Nous demandons à nouveau à toutes les parties de permettre au système humanitaire d'accéder librement et en toute sécurité aux enfants et aux familles dans le besoin. Nous devons être en mesure d'utiliser tous les itinéraires, au-delà des lignes de conflit et des frontières. Les enfants du Soudan ne peuvent pas attendre. Ils ont besoin de protection, de services de base et surtout d'un cessez-le-feu et de la paix.

L'UNICEF et le PAM continuent d'appeler toutes les parties à garantir un accès humanitaire sécurisé, sans entrave et durable, afin de permettre à l'intervention humanitaire de s'étendre davantage et aux agences humanitaires de se déployer rapidement. Le PAM et l'UNICEF ont mobilisé une réponse humanitaire à grande échelle avec des partenaires locaux et internationaux, à l'intérieur du Soudan et dans les pays voisins où plus de 2 millions de Soudanais ont fui pour être en sécurité.

Notes à l'attention des rédacteurs :

La phase 5 de la classification de la famine du Cadre Intégré de Classification de la Sécurité Alimentaire (CIP) est le niveau le plus élevé de l'échelle d'insécurité alimentaire aiguë du CIP et est attribuée lorsqu'une région compte au moins un ménage sur cinq confronté à un manque extrême de nourriture, au moins 30 pour cent des enfants souffrant de malnutrition aiguë et que deux personnes sur 10 000 meurent chaque jour de faim ou en raison de l'interaction de la malnutrition et de la maladie.

En 2024, le PAM a soutenu plus de 4 millions de personnes déplacées, de réfugiés et de communautés vulnérables à travers le Soudan avec une aide alimentaire et en espèces, dont 1,7 million pour le seul mois de juin. Alors que les combats s'intensifient à El Fasher, Khartoum et maintenant dans l'État de Sennar, la communauté humanitaire s'efforce de fournir une aide à grande échelle, alors que les besoins humanitaires atteignent des niveaux extraordinaires. La saison des pluies ajoute à la complexité de la situation, les routes étant inondées et impraticables.

Dans les zones difficiles d'accès, comme la capitale Khartoum, le PAM soutient les cuisines communautaires par l'intermédiaire de partenaires locaux et développe l'assistance en espèces, dont un projet pilote d'auto-enregistrement pour les habitants de Khartoum.

Les violences autour de Sinja, la capitale de l'État de Sennar, ont provoqué une nouvelle vague de déplacements et coupé certaines voies d'acheminement de l'aide.

En 2024, l'UNICEF et ses partenaires ont fourni de l'eau potable à 5,2 millions d'enfants et de familles, des fournitures sanitaires essentielles à 3,3 millions de personnes, dépisté la malnutrition chez près de 2,8 millions d'enfants et offert des traitements vitaux à plus de 133 600 d'entre eux. L'UNICEF a étendu ses partenariats nutritionnels à 152 localités soudanaises, dont 103 se trouvent dans des zones difficiles d'accès en raison des conflits.

En 2024, l'UNICEF et ses partenaires ont permis à 5,2 millions d'enfants et de familles d'avoir accès à de l'eau potable, à 3,3 millions de personnes d'avoir accès à des équipements sanitaires essentiels, à près de 2,8 millions d'enfants de bénéficier d'un dépistage de la malnutrition et à plus de 133 600 d'entre eux d'avoir accès à des traitements vitaux.

L'UNICEF, en collaboration avec ses partenaires, a étendu ses partenariats axés sur la nutrition à 152 localités du Soudan. Sur les 132 localités prioritaires, 103 se trouvent dans des zones difficiles d'accès en raison du conflit.

Rien qu'en mai et juin 2024, plus de 170 nouveaux programmes thérapeutiques ambulatoires (OTP) ont été mis en place, portant le nombre total d'OTP fonctionnels au Soudan à 1 739. En outre, l'UNICEF fournit des services vitaux grâce à 70 équipes mobiles. De janvier à juin 2024, plus de 133 600 enfants souffrant de malnutrition sévère ont été admis. L'UNICEF continue d'acheminer des fournitures nutritionnelles vitales par le biais d'opérations transversales et transfrontalières, en quantité suffisante pour traiter 215 000 enfants souffrant de malnutrition sévère.

