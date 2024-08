Congo-Brazzaville: JO Paris 2024 - Natacha Ngoye Akamabi s'incline au 2e tour de sélection

À l'issue du deuxième tour de sélection, Natacha Ngoye Akamabi termine à la 6e place, synonyme de disqualification.

Assurément, trois athlètes devant Natacha Ngoye Akamabi affichait un chrono plus favorable par rapport à elle. « J'avoue être fatiguée et je suis tombée sur une série de qualification pas facile », a-t-elle confié tout en reprenant son souffle.

Et pourtant, la première course en fin de matinée laissait prévoir une bonne suite. Hélas, la deuxième la Congolaise a mis en cause la fatigue, expliquant : « J'ai fini presque à 11h dans la canicule parisienne ». Elle a ajouté: « J'étais optimiste car dans mon idée, j'aurai eu le temps de récupération pour une prochaine course à 15h ». « Et puis, j'ai eu une série où le chrono était celui des athlètes telles que Talou et Pfizer ».

Elle donne rendez-vous aux Congolais qu'elle estime n'avoir pas été deçus d'elle, expliquant qu'un athlète de haut niveau doit bénéficier d'une préparation au préalable avant de réaliser des grandes performances. Cela passe au début par la préparation, des compétitions, des meetings internationaux.

À propos du dernier championnat manqué à cause d'un problème d'inscription, elle a répondu avoir raté une préparation à l'international.

« Retenons juste ce qui vient de se passer aujourd'hui. J'ai terminé 1ère de ma série. Terminer à cette place ce n'était pas facile. Je pense que j'ai porté haut les couleurs du Congo et j'ai fait honneur à mon pays. Les Congolais sont fiers et sûrement contents de moi », a-t-elle dit.