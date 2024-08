Réélu pour un second mandat (2024- 2029), le Président mauritanien Mohamed OULD Cheikh EL- GHAZOUANI (68 ans) a prêté serment ce jeudi 1er août devant le Conseil constitutionnel et plusieurs de ses pairs africains.

Les chantiers: sécurité, lutte contre la pauvreté, la corruption, inégalités sociales, redistribution des richesses qui l'attendent sont titanesques et l'imminence de la formation d'un nouveau gouvernement attendu pour mardi prochain, cristallise l'attention des Mauritaniens. L'envoyé spécial de Confidentiel Afrique était sur place.

De l'aéroport International de Nouakchott en passant par les avenues jusqu'au Palais des Congrès Mourabitounes, les grandes et imposantes affiches du Président GHAZOUANI, illustrent bien l'importance de la cérémonie d'investiture du Chef de l'État, à laquelle ont été conviées quelque 300 personnalités étrangères. Le Chef de l'État (68 ans) rempile un second quinquennat, suite à sa victoire électorale du 29 juin dernier, face à une jeune figure montante de l'échiquier politique du pays, Biram Dah Abeid. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani a été installé ce jeudi à 12 heures devant le Conseil Constitutionnel, présidé par Diallo Mamadou Bathia.

Plusieurs Chefs d'État africains dont les Présidents Bassirou Diomaye Diakhar FAYE du Sénégal, Adama BARROW de la Gambie, Umaru Sissoko Embalo de Guinée Bissau, Mahamat Deby Itno du Tchad, dirigeants du monde arabe et des personnalités de haut rang comme: Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine et la vice-présidente de la Banque africaine de développement Marie Laure ont assisté à la cérémonie.

Star des coulisses, le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE sous les projecteurs

Le jeune Chef d'État sénégalais (44 ans) était décidément la star de la cérémonie d'investiture de Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani. Un grand jour pour cet- opposant et fidèle proche d'Ousmane SONKO, devenu président, seulement, deux semaines après sa libération de la prison.

Sur les 05 Chefs d'État qui ont fait le déplacement de Nouakchott, Bassirou Diomaye FAYE était l'attraction de cet événement, car, son entrée dans la Salle du Palais réservée pour l'investiture du président GHAZOUANI, a suscité une salve d'applaudissements du public. Les caméras et photographes des médias accrédités n'ont pas raté un seul instant de cette chaleureuse et symbolique poignée de mains entre le Président GHAZOUANI et son homologue sénégalais. Pendant plusieurs minutes, Diomaye, inflexible et mine détendue, captait l'attention de la salle bondée de monde.

L'enfant de Ndiaganiao est décidément entré dans les coeurs des Mauritaniens. La presse du pays a fait aussi ses choux gras dans ses éditions télévisées de la soirée. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le président Bassirou Diomaye FAYE s'est excusé auprès du Président GHAZOUANI. Ce dernier l'avait convié à un déjeuner officiel qu'il offrait- sous les beaux chapiteaux du palais- à ses pairs et invités de marque.

Justice, sécurité, jeunesse, concorde nationale, équité des chances, les défis d'un deuxième quinquennat

Le Président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani va devoir accélérer la cadence. Il a rassuré ses concitoyens lors de sa prestation de serment, que son deuxième mandat qui entre en vigueur le 02 août est celui de la rupture. » Je serai intransigeant dans la lutte contre la corruption et les inégalités sociales. Mon engagement à soutenir les couches les plus vulnérables sera renforcé et je donnerai les moyens appropriés aux autorités compétentes pour y parvenir ».

Le Président mauritanien a dédié ce deuxième quinquennat à la jeunesse de son pays, qu'il a écoutée durant la campagne électorale éprouvante. » La jeunesse est ma principale priorité. Je vous ai écoutés et compris. Nous allons déployer toutes les ressources en termes de formation et d'insertion pour un avenir meilleur » La lutte contre la corruption, l'injustice, les inégalités sociales, la préservation d'un climat social apaisé, la consolidation des acquis sécuritaires du pays, constituent la colonne vertébrale du projet politique Acte 2 du Chef de l'État GHAZOUANI.

« Rien ne sera plus comment avant » clame t-il. Les défis sont gigantesques, mais réalistes. Les Présidents du Tchad et du Sénégal ont quitté Nouakchott, une trentaine de minutes après la fin de la cérémonie de prestation de serment. Adama BARROW et Umaru Sissoko Embalo y ont passé la nuit, avant de regagner ce vendredi matin leurs pays respectifs. Selon des indiscrétions fortes, la formation d'un nouveau gouvernement attendu mardi prochain au plus tard est imminente. Les schémas de l'armature se dessinent avec des surprises qui devront surgir.