Afrique: Coopération énergétique - La Chambre africaine de l'énergie en visite de travail au Sénégal

Selon un communiqué de presse, elle a rencontré le ministre sénégalais de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, et les principales parties prenantes de l'industrie pétrolière et gazière, dans le but de promouvoir la collaboration et l'investissement dans le secteur.

Au cours de cette visite, l'Aec a engagé des discussions productives avec le ministre Diop, en se concentrant sur les questions essentielles qui stimuleront la croissance et la durabilité de l'industrie pétrolière et gazière du Sénégal. Les discussions ont porté sur les stratégies visant à accroître le potentiel local, c'est-à-dire à faire en sorte que les citoyens sénégalais bénéficient des

ressources naturelles du pays grâce à une plus grande participation des entreprises et des travailleurs locaux dans l'industrie.

En outre, les discussions ont porté sur les possibilités de renforcer la coopération entre les parties prenantes, notamment les agences gouvernementales, les compagnies pétrolières internationales et les entreprises locales, sachant que la collaboration est essentielle pour stimuler l'investissement et le progrès dans le secteur. Des initiatives visant à améliorer l'industrie pétrolière et gazière du Sénégal ont également été explorées, dans le but d'améliorer les performances globales de l'industrie.

En tant que porte-parole du secteur africain de l'énergie, l'Aec continue de plaider en faveur du développement du pétrole et du gaz en Afrique. Les ressources abondantes de l'Afrique - estimées à 125 milliards de barils de pétrole prouvés et 620 trillions de pieds cubes de gaz naturel prouvés - offrent au continent la solution dont il a besoin pour accélérer l'industrialisation, l'électrification et la croissance économique inclusive. Le Sénégal adopte la bonne approche du développement à cet égard et l'Aec reconnaît les efforts constructifs du gouvernement pour favoriser la collaboration et l'investissement.

Les projets pétroliers et gaziers, souligne l'Aec, transforment déjà l'économie sénégalaise. Nonobstant les possibilités d'approvisionnement en énergie, des projets tels que ceux de Sangomar et de Gta constituent une source cruciale de revenus, tout en créant des milliers d'emplois et d'opportunités commerciales connexes. Ces projets ont également démontré la capacité du Sénégal à entreprendre et à gérer des projets énergétiques de grande envergure.

«La première production de pétrole du Sénégal est une étape historique - tant pour le pays que pour la région MSGBC au sens large et nous prévoyons que le début de la production de gaz cette année renforcera encore l'attractivité du marché.

Nous soutenons l'appel du président Faye en faveur d'une transition juste en matière de combustibles fossiles, en soulignant la nécessité de remédier au déséquilibre des nations occidentales qui limitent les combustibles fossiles en Afrique tout en continuant à utiliser des sources plus polluantes.

Nous sommes solidaires du Sénégal dans la promotion de conditions équitables de transition énergétique et restons déterminés à travailler avec les parties prenantes pour stimuler l'investissement et la croissance dans le secteur énergétique sénégalais », a déclaré NJ Ayuk, président exécutif de l'Aec.