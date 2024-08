Maroc: Discours du Trône - SM le Roi souligne l'interdépendance entre l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire (Experte)

Marrakech — Le Discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI, à l'occasion du 25ème anniversaire de la Fête du Trône, met en lumière l'interdépendance entre l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire, appelant à des mesures stratégiques pour assurer une gestion durable des ressources hydriques, a souligné Laila Mandi, enseignante universitaire et membre de l'Académie de l'Eau de France.

Pour faire face aux défis engendrés par six années consécutives de sécheresse, qui ont affecté les réserves hydriques et les eaux souterraines, le Souverain a appelé à des mesures urgentes et innovantes, notamment la mise en oeuvre du Programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027, le renforcement de l'offre hydrique à travers la construction de nouveaux grands barrages et les projets d'Interconnexion entre bassins hydrauliques, a relevé Mme Mandi dans une déclaration à la MAP.

La mise en oeuvre réussie de cette vision Royale nécessite une coordination étroite entre les différents secteurs et entre la politique hydrique et la politique agricole ainsi qu'une bonne gouvernance, particulièrement durant les périodes de pénurie d'eau, a indiqué Mme Mandi, ancienne directrice du Centre National d'Études et de Recherche sur l'Eau et l'Energie (CNEREE) relevant de l'Université Cadi Ayyad.

Dans Son Discours, SM le Roi Mohammed VI appelle également à adopter des technologies modernes et à promouvoir l'irrigation goutte-à-goutte, tout en soulignant l'importance de la collaboration entre les différents acteurs pour une gestion durable des ressources en eau, a relevé Mme Mandi.

En parallèle, le Discours Royal insiste sur l'importance de la responsabilisation des citoyens et des institutions dans la conservation de l'eau et la prévention du gaspillage, a-t-elle conclu.