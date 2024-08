Maroc: Saïdia - Un carnaval festif en célébration du 25ème anniversaire de la Glorieuse Fête du Trône

Saïdia — La Direction provinciale de la Jeunesse à Berkane a organisé, jeudi à Saïdia, la deuxième édition du Carnaval national des enfants, et ce à l'occasion de la célébration du 25ème anniversaire de la Glorieuse Fête du Trône.

Cet événement a connu la participation de plusieurs associations et établissements bénéficiaires de la troisième phase du Programme national des colonies de vacances «Vacances pour Tous», organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la Fédération nationale des colonies de vacances.

Le carnaval, marqué par la présence d'une troupe de fanfare et au cours duquel des enfants ont chanté des chansons enthousiastes pour exprimer leur joie et leur fierté en cette glorieuse fête, est parti du Centre national d'estivage, en passant par les rues de la ville de Saïdia, avant d'arriver à une grande place où a été organisée une soirée culturelle et artistique, caractérisée par la présentation de diverses performances créatives pour les enfants participant de cette édition.

Dans une déclaration à la MAP, le Directeur provincial du secteur de la Jeunesse à la province de Berkane, Moha Meziane, a confié que la deuxième édition du Carnaval de l'Enfance, à laquelle ont prit part près de 1.000 garçons et filles et leurs encadrants, est l'occasion de célébrer le 25ème anniversaire de la Glorieuse Fête du Trône, et aussi pour consolider les valeurs de citoyenneté chez la génération montante.

Il a ajouté que cette initiative, ponctuée par un ensemble de tableaux artistiques, constitue également l'occasion pour les habitants de Saïdia, les estivants et les enfants pour participer à cette célébration et d'exprimer leur joie en cette occasion très chère aux coeurs de tous les Marocains.

De son côté, le Directeur du Centre national d'estivage, Khalid Kachoura, a confirmé que ce carnaval et la soirée artistique au cours de laquelle des associations ont présenté diverses activités artistiques marquant le quotidien de l'espace d'estivage de Saïdia, incarnent le slogan idéal des colonies de vacances pour l'éducation à la citoyenneté et aux valeurs humaines.

Il a relevé que l'organisation du carnaval des enfants et du concert artistique est également une incarnation de l'esprit patriotique chez les enfants et les jeunes et l'attachement aux principes et valeurs qui encadrent le travail des associations éducatives dans les colonies de vacances et les forums.