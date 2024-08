Sénégal: Ibrahima Thiam présente la stratégie de développement des PME/PMI

Le secrétaire d'État en charge du développement des PME-PMI, Ibrahima Thiam, a présenté, jeudi, sa stratégie de développement et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) et des petites et moyennes industries (PMI), basée sur le "renforcement des compétences" et la "mise à niveau", afin de mieux les protéger de la concurrence.

"La stratégie de développement des PME et des PMI que je compte mettre en place aura une composante essentielle de renforcement des compétences, d'accompagnement et de mise à niveau pour leur permettre de faire face à la concurrence, mais aussi de faire face à l'accès aux marchés étrangers (...)", a-t-il déclaré.

Ibrahima Thiam s'exprimait ainsi à la cérémonie d'ouverture d'une journée de "réseautage", qui a réuni les PME et PMI bénéficiaires du Programme de résilience économique et sociale face à la COVID-19.

Ce programme a été lancé en 2022, par le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération d'alors, en partenariat avec la Fondation Mastercard et d'autres acteurs "prééminents" de l'écosystème entrepreneurial régional.

Abordant la question cruciale du financement des PME et des PMI, M. Thiam a assuré que le gouvernement va "renforcer les dispositifs existants et apporter des innovations majeures pour que les banques commerciales, les institutions de microfinance, les mécanismes de garantie financent beaucoup plus de PME et de micro-entrepreneurs".

"L'objectif est de renforcer les réseaux d'affaires, de promouvoir le soutien mutuel et de faciliter l'émergence d'une communauté de co-développement durable", a-t-il fait savoir.