Le ministère de l'Education nationale s'est inscrit dans une dynamique d'apaisement du climat social. La signature d'une déclaration d'intention avec le ministre de la Fonction publique dans le cadre du dossier lié à l'apurement des instances administratives des enseignants, et celle liée aux arrêtés d'admission aux examens professionnels et décisions de nomination aux postes de responsabilité en sont pour preuve.

Le système éducatif sénégalais a connu des remous liés à des grèves des syndicats d'enseignants. Ce qui n'a pas été sans conséquences sur le déroulement des enseignements-apprentissages. Le ministère de l'Education nationale est en train de prendre les devants pour une rentrée scolaire apaisée. Dans ce sens, le 24 juillet dernier, Moustapha Guirassy et le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, ont signé une déclaration d'intention dans le but d'harmoniser leur contribution à la prise en charge des préoccupations du secteur public de l'enseignement et à l'apaisement du climat social.

« Cette collaboration stratégique, mise en œuvre par les ministres respectifs, marque une étape cruciale dans la création d'un environnement éducatif plus efficace et harmonieux, répondant ainsi aux préoccupations des enseignants et améliorant la qualité de l'enseignement au Sénégal », lit-on dans le communiqué rendu public. La convention entre les deux ministères devra permettre « l'accélération des procédures administratives ».

%

Ceci, en « réduisant les délais de traitement des dossiers des enseignants, tels que l'intégration, la validation, l'avancement, etc., afin de garantir une gestion plus efficace de leur carrière ». Il s'agit également, entres autres, de « mettre en place un système intégré et numérique qui permettra de simplifier les processus, d'améliorer la transparence et de faciliter la communication entre les différentes parties prenantes ».

Toujours dans son ambition d'apaiser le climat social, le ministre de l'Education nationale Moustapha Guirassy a satisfait une vieille doléance des syndicats d'enseignants. Il a signé le 31 mai dernier, plusieurs arrêtés d'admission aux examens professionnels et décisions de nomination aux postes de responsabilité.

Il s'agit au « total de 5130 actes administratifs représentant 23 arrêtés de CEAP et CAP pour 4030 bénéficiaires, 30 décisions de nominations pour 1000 bénéficiaires (proviseurs, censeurs, surveillants généraux, intendants, des directeurs d'écoles, maîtres d'applications, etc.) et 3 actes de régularisation d'indemnités compensatoires de surcharge horaire (Chargés de cours) pour 100 bénéficiaires signés et remis aux secrétaires généraux des syndicats du G7, avait annoncé le ministre. Cette signature d'arrêtés d'admission aux examens professionnels et décisions de nomination aux postes de responsabilité constitue une grande avancée dans le processus de transformation systémique de l'éducation.

Ce qui avait été salué par les syndicats d'enseignants même s'ils sont d'avis qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. « On se félicite, il s'agit pour la première fois d'une rencontre, d'une promesse d'un engagement du ministère de l'éducation nationale. L'engagement, c'est de faire en sorte que tout ce qu'il a comme instances, soit apuré dans les meilleurs délais », avait fait savoir le secrétaire général Sels Amidou Diédhiou.

Quelques semaines après sa prise de fonction, le ministre de l'Education nationale avait annoncé qu'il sera procédé à un recensement exhaustif du personnel enseignant en service dans les écoles, établissements et structures relevant de son département. Selon lui, «l'objectif de cette initiative est de dresser une photographie exhaustive et précise de la répartition de nos ressources humaines».