Congo-Kinshasa: Lubumbashi - La jeunesse invitée à lutter contre l'injustice lors de la commémoration du GENOCOST

Ce vendredi 2 août, les mouvements citoyens et certaines structures de la société civile de Lubumbashi (Haut-Katanga) ont appelé la jeunesse à lutter contre toutes les formes d'injustice et à cultiver le patriotisme pour la sauvegarde du patrimoine national. Cet appel a été lancé au cours de la commémoration du GENOCOST.

Simon Pierre Kalenga, l'un des organisateurs de l'événement, a expliqué l'importance de cette initiative. Il a souligné que la richesse, les biens et l'espace du pays sont souvent l'objet de convoitise, entraînant des violences et des injustices, particulièrement à l'Est de la RDC. Kalenga a exhorté tous les citoyens à élever leurs voix contre ces injustices :

« Il est important que nous soyons conscients de notre richesse et de notre patrimoine. Des personnes sont tuées à l'Est et ailleurs pour que des ennemis s'approprient ce qui nous appartient. C'est de l'injustice sociale, et nous appelons tout le monde à participer massivement à cette activité pour dire non à cette injustice. La communauté internationale et nos pays voisins observent ce qui se passe, et certains nous malmènent. Nous n'accepterons pas cela ».

Kalenga a également incité les jeunes à protéger le patrimoine national et à développer un fort sens de citoyenneté et de patriotisme :

« Nous devons léguer quelque chose à nos enfants. En tant que jeunes, nous devons dire non à tout ce qui se passe. Nous allumerons des bougies, nous porterons le drapeau, et nous prononcerons des mots pour informer et sensibiliser la communauté internationale et nationale sur cet aspect des choses ».