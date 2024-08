Ile Maurice: Stelio Pierre-Louis - Le phénix rodriguais de la poésie et de la musique

Il fait la fierté de l'île Rodrigues sur scène et même en dehors. Stelio Pierre-Louis, originaire de Palissade à Rodrigues, est bien plus qu'un simple artiste. Il est vu chez lui comme l'incarnation de la passion, de la résilience et de la créativité qui font vibrer l'âme rodriguaise. Stelio a déjà conquis le coeur de milliers de personnes avec des chansons comme «Monn Amouré» et «Mo Birthday Song», qui résonnent comme des hymnes dans tout l'océan Indien.

Né dans une famille où la musique coulait comme une rivière vivifiante, Stelio grandit entouré de mélodies et de rythmes. Dès son plus jeune âge, il a su qu'il était destiné à la scène. Initié à la musique par un cousin, il crée rapidement un groupe familial avec ses cousins et cousines. Dans un petit studio d'enregistrement qu'il aménage lui-même chez lui, Stelio commence à capturer ses premières notes, ses premiers mots, ses premières émotions.

C'est en 2013 que son rêve prend véritablement forme avec la sortie de son premier album, Sent Items. Cet opus marque le début d'une aventure musicale éclatante pour Stelio. Sa musique est un cocktail enivrant de reggae, de dancehall et de sonorités traditionnelles, chaque note étant imprégnée de l'authenticité de son île natale.

Puis, en 2015, la consécration arrive avec Monn Amouré. Cette chanson, tirée de l'album Langazman Mizikal, devient un véritable phénomène, accumulant trois millions de vues sur YouTube et une prime pour le prix de Disque de l'année. Les mélodies envoûtantes et les paroles touchantes en font un hymne célébré à Rodrigues et au-delà. Mais Stelio ne se limite pas à la musique ; il est aussi un poète et un slameur de talent, couronné trois fois champion national et le premier Mauricien à participer à la compétition internationale de slam en France.

«D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une âme artistique. Quand j'étais enfant, je chantais tout le temps et ceci, dans toutes les activités. C'est quelque chose de naturel pour moi de créer, de composer, d'écrire, de laisser les mots glisser sur le papier pour impacter mon environnement», confie-t-il. En 2016, Stelio dévoile sa mixtape Pous Dife Lor Baz, où figure Birthday Song, une collaboration avec La Nikita, qui enchante les auditeurs. Son dernier projet, la mixtape Hitsman, sorti en 2018, fait aussi un tabac sur la scène musicale.

Sur scène, Stelio est une force de la nature. Lors du festival Kaz'Out à Maurice en novembre 2020, il fait vibrer le public avec son énergie et son charisme. Son talent est reconnu aux Mauritius Music Awards, où il remporte le prix de Best Island Artist pour Rodrigues en décembre dernier. En 2021, Stelio continue à tisser des liens musicaux avec d'autres artistes, déterminé à faire résonner sa voix et celle de son île dans le monde entier.

Au-delà de ses succès, Stelio est un éducateur passionné, partageant son savoir et son amour du spoken word et du slam avec les jeunes. Son engagement pour le mot juste et son dévouement à la beauté du langage font de lui un maître des mots, un véritable orfèvre de la poésie. C'est ce qui ressort du dernier atelier slam qu'il a animé à l'Institut français de Maurice.

Lors du Koktèl Fonnkèr à La Réunion, Stelio a une fois de plus démontré son génie en emportant le jury avec son poème Aveg. Ce cri du coeur d'un jeune Rodriguais qui réclame respect et reconnaissance pour sa culture est un appel à la solidarité des insulaires autour de la langue kreol.

Stelio Pierre-Louis n'est pas seulement un artiste, il est une légende vivante, une source d'inspiration, un phénix dont la flamme ne s'éteindra jamais. Son parcours est une ode à la persévérance et à la passion, et il continue de briller, illuminant la scène artistique rodriguaise et au-delà.