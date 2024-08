Ile Maurice: Sensibiliser et allaiter pour réduire les inégalités

Artemis Curepipe Hospital, établissement de Falcon Healthcare Group, a choisi le slogan «Alet to bébé. Nou pou soutenir twa» pour sensibiliser à l'allaitement maternel dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, du 1er au 7 août. Cet appel aux femmes fait écho au thème choisi cette année par l'Organisation mondiale de la Santé, «Réduire les inégalités : soutenir l'allaitement pour tous». La campagne, lancée lundi, comprend des causeries, séances de formation et consultations gratuites, et une campagne d'affichage public et sur les réseaux sociaux.

Le coup d'envoi des activités est prévu le 6 août par une session interactive. Le personnel de la maternité et de l'unité des soins intensifs néonatals (USIN) accueillera le public pour des sessions de 11 à 13 heures. Des sages-femmes, des infirmières et la Dr Radhika Jagatsingh-Beehuspoteea expliqueront les bienfaits du lait maternel et répondront aux questions. Pendant tout le mois d'août, des formations à l'allaitement et des consultations gratuites seront proposées aux mamans qui le souhaitent.

«Avec cette campagne, nous souhaitons sensibiliser le public aux multiples avantages de l'allaitement maternel. Il est crucial de redoubler d'efforts pour informer et sensibiliser les femmes enceintes, celles qui viennent d'accoucher et le public en général à l'importance de l'allaitement maternel. Notre objectif est de démystifier l'allaitement en dissipant les doutes et idées reçues, mais aussi de former à cette pratique», explique la Dr Jagatsingh-Beehuspoteea, pédiatre, néonatologue et cheffe de l'USIN de l'établissement.

%

À la maternité d'Artemis Curepipe Hospital, les mamans sont très vite initiées à l'allaitement par le personnel soignant. Les bébés admis à l'unité des soins intensifs néonatals sont également allaités par leur mère. Lorsque la tétée n'est pas possible, le lait maternel est tiré pour leur être donné. «L'allaitement maternel est universellement reconnu pour ses bienfaits tant pour l'enfant que pour la mère. Malheureusement, par manque d'informations, beaucoup de mamans hésitent encore à donner le sein à leur nouveau-né. Or, le lait maternel permet d'optimiser la santé globale de l'enfant, c'est-à-dire physique, mentale, émotionnelle et cognitive. L'allaitement maternel est aussi plus économique que l'allaitement artificiel, surtout dans un contexte inflationniste», explique la pédiatre et néonatologue.

La Dr Jagatsingh-Beehuspoteea met l'accent sur l'importance de soutenir les mères après l'accouchement, notamment dans leurs tâches quotidiennes, comme la préparation des repas, le ménage ou les courses. Des proches peuvent par exemple s'occuper du nourrisson entre les tétées. Le soutien moral est aussi capital durant cette période, notamment après le retour à la maison. Malgré leur désir d'allaiter, la reprise du travail peut parfois décourager certaines mères en raison de la fatigue ou du stress. La mise en place de certaines infrastructures - pour tirer et conserver le lait - pourrait cependant leur permettre de continuer à allaiter leur enfant tout en ayant une activité professionnelle.

Artemis Curepipe Hospital a mis en place un tel dispositif pour ses collaboratrices. La campagne sera donc un moyen d'encourager les entreprises à mettre en place des dispositifs similaires. Les garderies et crèches devraient également être en mesure de réceptionner, conserver et donner du lait maternel aux nourrissons qu'elles accueillent. La Dr Jagatsingh-Beehuspoteea plaide pour la création d'un lactarium, c'est-à-dire un centre national de collecte et de distribution de lait maternel.