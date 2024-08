Sénégal: JO Paris 2024 - Mbagnick Ndiaye déçu après son élimination en 8e de finale

Paris — - Le judoka sénégalais, Mbagnick Ndiaye, s'est dit déçu après son élimination en 8e de finale dans la catégorie des plus de 100 kg du tournoi de judo des Jeux olympiques(JO) Paris 2024.

"C'est un sentiment mitigé. Je suis content et en même temps déçu, parce que je comptais vraiment aller jusqu'au bout. J'étais venu pour la médaille et en m'échauffant, je m'étais dit peu importe qui est en face, l'objectif était d'aller au bout", a-t-il dit en zone mixte.

Le judoka sénégalais Mbagnick Ndiaye a été éliminé en 8e de finale du championnat de judo des Jeux Olympiques(JO) Paris 2024, dans la catégorie des plus de 100 kilos à l'Arena Champs-de-mars.

Il a été dominé par ippon en 47 secondes par le Géorgien Guram Tushishvili. Une défaite concédée après une victoire sur le Bissau-guinéen Bubacar Mané en 16e de finale.

Le triple champion d'Afrique a expliqué qu'il voulait aborder la compétition combat après combat.

"Le premier a été tactique et j'ai gagné. Pour le 2e, je suis tombé sur plus fort que moi. J'accepte. On avait mis une stratégie en place. C'était de prendre un peu de distance par rapport à lui, parce qu'il est plus petit. Il est plus rapide, et c'était donc de garder de la distance. C'est ce que j'ai fait lors de la première prise. A la deuxième, en essayant d'enlever sa main, il a tourné vite fait. Il l'a fait dans le temps. Je n'ai pas fait une erreur, c'est juste qu'il a été bon là-dessus", a analysé Mbagnick Ndiaye.

Il a déclaré qu'il voulait affronter en quart de finale le champion français Teddy Riner, son ancien partenaire aux entrainements.

"J'étais venu pour aller jusqu'au bout, peu importe l'adversaire. Teddy était sur mon chemin et dommage que je n'ai pas pu l'affronter. Mais, il y a d'autres compétitions qui vont arriver. Il faut maintenant réfléchir à tête reposée pour voir ce qui n'a pas marché et essayer d'avancer", a dit le pensionnaire du club de judo du Dakar université club (DUC).