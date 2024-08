Angola: Le Chef de l'État angolais et le Premier ministre cubain analysent les relations entre l'Angola et Cuba

Luanda — L'état des relations de coopération dans les domaines politique, économique, diplomatique et commercial entre l'Angola et Cuba, a été au centre de l'audience que le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a accordée vendredi, à Luanda, au Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz.

Le dirigeant cubain est à Luanda depuis jeudi, pour une visite officielle de 72 heures en Angola, dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les gouvernements angolais et cubain.

Contacté par la presse au terme de la réunion, Manuel Marrero Cruz, qui dirige une délégation composée de plusieurs membres du gouvernement cubain, a souligné l'importance des relations entre les deux pays et a exprimé la volonté des autorités cubaines de renforcer toujours plus les liens d'amitié et de coopération dans les secteurs du commerce, de la santé, de l'éducation et de l'agriculture entre les deux pays.

"Les deux pays ont le potentiel pour atteindre un haut niveau de coopération avec des intérêts et des avantages réciproques", a-t-il déclaré.

Les relations entre l'Angola et Cuba sont basées sur une profonde amitié et coopération, depuis la lutte pour l'indépendance de l'Angola dans les années 1970.

À partir des années 1970, Cuba a joué un rôle clé en fournissant un soutien militaire, technique et humanitaire à l'Angola, ce qui a abouti à une alliance politique et militaire solide entre les deux pays.

Dans la période d'après-guerre, les relations entre l'Angola et Cuba ont continué à se développer, évoluant vers une coopération plus diversifiée dans les domaines les plus divers.

Cuba est un pays insulaire situé dans la mer des Caraïbes, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. La Havane est sa capitale.