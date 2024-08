Angola: Trois cents entreprises confirment leur participation à Expo-Huíla

Rubango — Au moins 300 entreprises nationales et étrangères ont confirmé leur participation à la 32e édition d'Expo-Huíla, la plus grande bourse d'affaires du sud du pays, qui se tiendra du 14 au 18 de ce mois, en mettant l'accent sur la production nationale.

L'activité, qui fait partie des festivités de Nossa Senhora do Monte, ouvertes ce jeudi à Lubango, se déroulera sous le slogan "Agro, la voie du futur" et réunira les 18 provinces de l'Angola, ainsi que des entreprises confirmées du Portugal, de l'Italie, de la Chine, de la Namibie et de l'Afrique du Sud.

Dans une interview accordée aujourd'hui à l'Angop, le président de l'Association commerciale et industrielle de l'agro-élevage de Huíla (AAPCIL), Paulo Gaspar, a déclaré que par rapport à 2023, il y aura une augmentation de cinq participations et que l'événement devrait créer 600 emplois temporaires.

Il a souligné que la foire apportera des produits diversifiés, de l'alimentation aux produits industriels, dont le chiffre d'affaires pourrait s'élever à plus de 200 millions de kwanzas, et qu'elle sera un lieu d'échange de partenariats et d'expériences.