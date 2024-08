Ile Maurice: Nécessité urgente de faire de la protection des enfants une priorité

Afin d'améliorer les compétences et les connaissances des forces de l'ordre et d'autres acteurs clés sur les procédures et les pratiques de lutte contre le trafic humain à Maurice, un atelier de formation a été lancé mercredi. Cette initiative de la Human Rights Division du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international est réalisée en collaboration avec la police mauricienne et s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains, commémorée le 30 juillet.

Le thème retenu pour cette année : «Ne laisser aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des êtres humains.» Selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, un enfant sur trois est victime de la traite d'êtres humains à travers le monde.

La secrétaire permanente de la Human Rights Division a souligné l'importance des efforts collectifs dans la lutte contre le trafic humain, en rappelant que les enfants et les femmes sont les plus touchés. Parmi les efforts entrepris par le gouvernement pour résoudre ce problème, on compte notamment le National Action Plan on Trafficking in Persons 2022-2026, élaboré en collaboration avec l'International Organization for Migration, les amendements apportés à la Combating of Trafficking in Persons Act, afin de renforcer les cadres juridiques et de s'assurer qu'une approche axée sur les victimes prévaut, où le soutien et la non-poursuite des victimes sont prioritaires, et la Private Recruitment Agencies Act, promulguée le 16 février 2024, qui vise à garantir des pratiques de recrutement éthiques et à protéger les droits des travailleurs en conformité avec les normes internationales.

Il est également question des droits et de la sécurité des travailleurs étrangers. En ce sens, des protocoles d'accord avec d'autres pays d'où viennent les ouvriers étrangers sont en cours d'élaboration, a fait savoir la secrétaire permanente de la Human Rights Division. «L'engagement démontré par Maurice et les progrès réalisés ont été reconnus dans l'US Trafficking in Persons Report 2023, où Maurice a été élevé au niveau 2.» Le rôle clé des forces de l'ordre dans la lutte contre la traite des êtres humains a également été évoqué.