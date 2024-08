Afrique Australe: Les ressources de la planète en déclin, Maurice en danger

Le 1er août 2024 a marqué le Jour du dépassement de la Terre, identique à celui de 2022 et un jour plus tôt que celui de 2023.

En seulement sept mois, les ressources de la planète ont été épuisées, alors que la Terre a besoin d'une année entière pour les régénérer. La situation est particulièrement préoccupante pour Maurice, qui figure désormais parmi les pays en danger selon le rapport de l'Ecological Footprint.

Ce rapport du Global Footprint Network (GFN) met en lumière que le dépassement se produit lorsque la consommation humaine dépasse la capacité de la Terre à renouveler ses ressources. Le Jour du dépassement du 1er août signifie que l'humanité utilise les ressources naturelles 1,7 fois plus vite que les écosystèmes peuvent les régénérer. «Cette situation découle de l'exploitation accélérée des ressources, entraînant une surexploitation qui menace la sécurité des ressources. Les effets de ce déséquilibre se manifestent par la déforestation, l'érosion des sols, la perte de biodiversité et l'accumulation de dioxyde de carbone, augmentant les événements climatiques extrêmes et réduisant la production alimentaire», précise le rapport.

Ce jour met en lumière les conséquences d'un dépassement persistant depuis plus de cinquante ans. Il entraîne une réduction de la biodiversité, une accumulation excessive de gaz à effet de serre et une intensification de la compétition pour les ressources. Les effets se manifestent par des vagues de chaleur, des pluies intenses, des incendies de forêt, des sécheresses et des inondations. D'ailleurs, l'île Maurice n'est pas à l'abri de certaines de ces catastrophes.

Les statistiques du GFN sont très alarmantes. Depuis 1971, le Jour du dépassement est passé de décembre à août. Le National Footprint and Biocapacity Accounts 2024, souligné dans le même rapport, révèle que si tout le monde vivait comme un Américain, il faudrait les ressources de cinq planètes Terre. Pour un Australien, ce chiffre serait de 4,7 planètes. La consommation mondiale continue d'augmenter. Le rapport indique que le Japon aurait besoin de six fois sa surface pour satisfaire ses besoins, la Chine de 4,7 fois, et l'Inde de 3,1 fois.

Face à une telle situation, David Lin, directeur scientifique du GFN, souligne que «proposer des solutions circulaires donne aux entreprises les meilleures chances de succès dans un avenir prévisible». Par ailleurs, un rapport de l'Ecological Footprint révèle qu'à l'île Maurice, le déficit de biocapacité est particulièrement marqué, avec une empreinte écologique dépassant la capacité de régénération des ressources de l'île de 350 %.