Tunisie: Le président de la république reçoit la ministre de l'éducation

Tunis — Le président de la République, Kais Saied, a reçu, vendredi après-midi au palais de Carthage, la ministre de l'éducation, Salwa Abbassi.

Le chef de l'état a souligné la nécessité de trouver une solution définitive pour les enseignants suppléants , ainsi que pour les conseillers d'application et agents de laboratoire , en s'appuyant sur des critères clairs qui garantissent leurs droits et mettent fin à de nombreuses situations tragiques qui n'en seraient pas arrivées là si cette question avait été abordée auparavant d'une manière claire et définitive.

La réunion a également porté sur la question de l'entretien des établissements éducatifs, en particulier la disponibilité des fonds alloués, outre la volonté des citoyens de contribuer à l'entretien et à la maintenance de ces établissements.

Le chef de l'Etat a appelé à la nécessité de préparer dès à présent la rentrée scolaire et d'assurer la sécurité des élèves dans le milieu scolaire et aux abords des écoles et lycées et les transports.

Saied a souligné que l'acquis le plus important de la Tunisie est l'éducation et que les ressources humaines sont sa plus précieuse richesse ajoutant que l'éducation nationale demeure le rempart contre toutes les formes de terrorisme et de déviation, laquelle doit être accessible à tous d'une manière équitable.