Congo-Kinshasa: Guerre à l'Est de la RDC - Une messe d'action de grâce en souvenir des victimes

Le personnel du consulat honoraire de la République démocratique du Congo (RDC) dans les départements de Pointe-Noire, Kouilou et Niari a commémoré, le 2 août à la paroisse Saint-François, la journée du génocide des Congolais, à travers une messe d'action de grâce.

Au nom du consul honoraire de la RDC dans les départements de Pointe-Noire, du Kouilou et du Niari, Michel Okouma, son assistant, a signifié que cette date marque en lettres indélébiles la journée commémorative du génocide Congolais, en mémoire des milliers de pères, de mères, de frères et de fils assassinés à l'Est de la RDC par le M23 et ses alliés.

« Cet endroit mystique et mythique dans lequel nous nous trouvons participe, à n'en point douter, à la matérialisation de cette foi inébranlable. Il symbolise l'espoir de la transformation de la RDC en un pays débarrassé de la guerre, un pays où toutes les provinces doivent vivre en paix », a-t-il poursuivi.

« Au moment où nous tenons la présente cérémonie, à l'instar de toutes les autres missions diplomatiques et consulaires de notre pays, la Première ministre, son excellence Judith Suminwa Tuluka, est en train de prononcer son allocution à Kissangani, sur le même thème, à savoir le génocide pour des gains économiques, en sigle Genocost. Ce Genocost, ourdi malicieusement par le M23, alimenté en hommes et en équipements par les forces de défense du Rwanda, est l'expression du comble des crimes contre l'humanité imposés à la République démocratique du Congo », a-t-il déclaré.

Selon ce dernier, cette commémoration ne doit pas porter uniquement sur le passé. Pour véritablement honorer la mémoire des 12 millions des Congolais tués par le M23 et ses complices, et pour rendre hommage aux rescapés qui sont encore en vie, il est de la responsabilité de tous de poursuivre le combat pour la libération totale du territoire, pour la sécurité individuelle et collective, pour la justice et la vérité.

« Permettez-moi de rendre un vibrant hommage au président de la République, son excellence Antoine-Félix Tshisekedi Tshilombo qui, par ses efforts acharnés en tant que père de la nation, ne cède pas à l'intrigue et ne ménage aucun effort pour contrer les ruses de l'ennemi », a indiqué Michel Okouma.

Pour sa part, Emmanuel Ilunga, conseiller aux Affaires consulaires, économiques et culturelles de ce consulat, a déploré l'attitude de certains pays frontaliers de la RDC qui viennent en appui au mouvement M23. « Cela fait aujourd'hui plusieurs dizaines d'années que la population de l'Est du pays est sauvagement massacrée par le M23 avec l'appui de certains pays frontaliers de la RDC. Cette journée est commémorée conformément à la loi du 22 décembre 2022 », a-t-il précisé.

Disons cette messe, l'abbé Damase Kasanga Kalambay a rappelé que conformément aux écritures bibliques, l'heure viendra où ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du fils de Dieu. Alors ceux qui ont fait du bien sortiront pour être ressuscités et vivre éternellement et ceux qui ont fait du mal seront ressuscités pour être jugés.