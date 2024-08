Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du03 Aout 2024

Cote d’Ivoire : JO2024/ Women's 100m-Marie Josée Ta Lou termine première de sa série à 10'87

La Côte d'Ivoire Marie Josée Ta Lou-Smith franchit la ligne d'arrivée pour remporter l'épreuve d'athlétisme du 100 m féminin aux Jeux Olympiques de Paris 2024 au Stade de France à Saint-Denis, au nord de Paris, le 2 août 2024. Marie Josée Ta Lou a terminé première avec un temps de 10'87, vendredi 02 août 2024, au stade de France, pour les séries du 100 m Dames des Jeux Olympique de Paris. La sprinteuse ivoirienne qui s’est qualifiée ainsi pour les demi-finales, est arrivée en tête devant la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser Pryce (10’92), l’Allemande Gina Lueckenkemper (11’08) et la Belge Rosius (11’10).La vice-championne du monde sur 100 m et 200 m à Londres en 2017 reviendra à 19h50, pour disputer la demi-finale. Puis la finale, si tout se passe bien, le dimanche à 21h50. ( Source : Aip)

Nigeria : Manifestations contre le Pouvoir - La police pourrait demander l'aide de l'armée

La police nigériane est en état d'alerte rouge après que des manifestations contre le coût de la vie et les problèmes de gouvernance ont dégénéré en violences dans certaines villes. L'inspecteur général de la police Kayode Egbetokun a déclaré ce vendredi qu'il pourrait demander l'aide de l'armée. Amnesty International a affirmé qu'au moins 13 manifestants au total avaient été tués dans trois États du nord. Selon les autorités, quatre personnes ont été tuées par une bombe et des centaines ont été arrêtées lors des manifestations. Certaines grandes villes, dont la capitale Abuja et Kano, dans le nord, semblaient calmes vendredi, un jour après des affrontements entre la police et les manifestants. De nouvelles manifestations sont attendues dans un contexte de colère généralisée contre les réformes économiques du président Bola Tinubu. (Source : africanews.com)

%

Bénin : Sport - Ce qui a été dit lors de la rencontre urgente convoquée mardi par Patrice Talon

Le mardi 30 Juillet 2024, le président Patrice Talon a convoqué au palais de la Marina les directeurs généraux des sociétés sportives, les maires, les secrétaires exécutifs des mairies pour une séance urgente de travail. Cette séance a été convoquée suite à la présentation par le ministère des sports d’un rapport sur la gestion et l’état d’entretien des infrastructures sportives. Entouré pour la circonstance de certains membres du gouvernement dont monsieur Benoît Dato, ministre des sports, le Président Talon a entendu les difficultés des Directeurs généraux concernant l’entretien des stades en concession. Selon Bénin Intelligent, le chef de l’exécutif a annoncé la création d’une commission tripartite composée de représentants du ministère, des mairies et des Directeurs généraux pour revoir le mode de gestion.(Source : acotonou.com)

Niger : Fssp/Aides et assistance- Plus de 14 milliards de francs Cfa de contributions réceptionnées

La présidente du fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Mme Brah Réki Djermakoye a animé un point de presse, dans l'après- midi de ce vendredi 02 Août 2024, sur la situation globale des contributions reçues de la création du fonds à ce jour.Selon Reki Djermakoye ce sont quelque 14.869.667.684. FCFA de contributions reçues en nature et en espèce qui ont été réceptionnées de la création du fonds à ce jour. ( Source :Anp)

Togo : Diplomatie- Le Président de l’Assemblée nationale, Sévon-Tépé Kodjo Adédze à l’investiture du Président mauritanien

Le président de l’assemblée nationale togolaise, Sévon-Tépé Kodjo Adédzé a représenté le chef de l’Etat à l’investiture du président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, réélu pour un second mandat de cinq ans, à l’issue de l’élection présidentielle du 29 juin 2024.Devant le conseil constitutionnel réunit en audience solennel, le président de la République islamique de Mauritanie reconduit a, avec engagement et détermination juré de servir la Mauritanie avec fidélité et dévouement. Ce cérémonial a été suivi du rituel de félicitations et de soutien au président réélu qui est également le président en exercice de l’Union africaine (UA). Le président de l’assemblée nationale togolaise a, à son tour transmis au président mauritanien reconduit, les félicitations de son homologue de la République togolaise. Ce rituel de félicitation s’est déroulé au centre international des conférences de la capitale mauritanienne. ( Source :ATOP/AR)

Mali : Front militaire- Les séparatistes du nord revendiquent une victoire majeure contre le groupe Wagner et les forces maliennes

Les séparatistes du nord du Mali ont annoncé avoir infligé une lourde défaite au groupe paramilitaire russe Wagner et aux forces armées maliennes lors de combats intenses près de Tinzaouatene, à la frontière algérienne, entre le 25 et le 27 juillet, a-t-on appris. Selon leurs affirmations, 84 membres de Wagner et 47 soldats maliens auraient été tués, tandis que plusieurs corps "calcinés" auraient été retrouvés dans des véhicules blindés et des camions de transport des troupes. Les séparatistes, regroupés principalement au sein du CSP-DPA, rapportent également la capture de 7 prisonniers parmi les rangs de Wagner et des Famas, et la perte de 9 de leurs propres hommes. Ils revendiquent la récupération de 5 véhicules blindés, 5 pick-up et de nombreuses armes, qualifiant leur victoire de "triomphe éclatant" et promettant un bilan détaillé ultérieurement. (Source : abamako.com)

Rca : Justice et lois- L’arrestation d’un américain provoque une vive réaction contre l’attitude des États-Unis

A Bangui, un citoyen américain du nom de Martin Figueira présenté comme un espion a été arrêté. Depuis lors, une partie de l’opinion banguiçoise dénonce une ingérence américaine dans les affaires centrafricaines. Cette situation a encore miné la confiance dans la coopération avec les Etats-Unis dans le cadre d’un partenariat bilatéral mutuellement bénéfique.Le rassemblement, qui s’est tenu dans le district 5 de Bangui, dans le district de Seivoire, a permis aux participants d’exprimer leur point de vue sur la nécessité de libérer l’Afrique de l’influence des nouveaux colonisateurs. Environ 400 personnes ont participé au rassemblement, scandant des slogans tels que « Touadera est notre président », « Touadera, expulse les ONG américaines de notre pays », « Touadera, défends notre indépendance » et « L’Afrique doit être libre ». (Source : abangui.com)

Guinée : Desserte en électricité - Le Général Doumbouya en passe de trouver une solution pérenne

Plongée dans une crise d’électricité depuis fin décembre 2023 suite à l’explosion du dépôt national d’hydrocarbures, la Guinée est en passe de trouver une solution pérenne avec l’arrivée « imminente » d’un bateau thermique à Conakry. Selon nos informations, un navire thermique devrait normalement accoster au port autonome de Conakry d’ici la fin de ce mois. Son arrivée vise à juguler la crise énergétique afin de soulager les populations notamment celles de la capitale dans la fourniture d’électricité. De sources concordantes interrogées par Africaguinee.com ont confié qu’un bateau électrique devrait accoster au port de Conakry d’ici le 20 du mois en cours.( Source :africaguinee.com)

Ouganda : Rencontre diplomatique à Entebbe- Yoweri Museveni et Brice Clotaire Oligui Nguema renforcent les liens

Une rencontre diplomatique de haut niveau s’est tenue à la Maison d’État d’Entebbe, en Ouganda, où le président ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, a accueilli son homologue gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour une visite officielle de deux jours. Au cours des discussions, le président Oligui Nguema a fourni un état des lieux détaillé de la situation politique au Gabon, mettant en avant les avancées significatives du processus de transition, avec un accent particulier sur le prochain référendum. Le président Museveni, accompagné de la Première dame et ministre de l’Éducation et des Sports, Janet Museveni, a salué les efforts du gouvernement gabonais en vue d’un retour à une démocratie constitutionnelle. (Source : alibtrville.com)

Une sélection de Bamba Moussa