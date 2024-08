Sénégal: Secteur extractif - La BNDE et ST-CNSCL pour l'accès au financement des entreprises locales

La Banque nationale pour le développement économique (Bnde) et le Secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local (St-Cnscl) ont signé hier, vendredi 2 août, à Dakar, une convention de partenariat pour faciliter l'accès au financement des entreprises locales du secteur extractif.

Soucieux de promouvoir un environnement financier plus inclusif permettant aux Petites et moyennes entreprises de saisir les opportunités offertes par le secteur extractif et de jouer un rôle majeur dans le développement économique du pays, la Banque nationale de développement économique (Bnde) et le Secrétariat technique du comité national de suivi du contenu local (St-Cnscl) ont signé hier, vendredi 2 août 2024, à Dakar, une convention de partenariat stratégique, visant à renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises dans les secteurs des mines et des hydrocarbures. Ce partenariat marque une étape clé dans l'accompagnement des entreprises locales, leur offrant ainsi une facilité d'accès aux financements nécessaires à leur croissance et à leur développement.

Le Secrétaire technique du comité national de suivi du contenu local (St-Cnscl), Mor Bakhoum, fait savoir que cette convention incarne la « volonté commune de soutenir les entreprises locales, non seulement en leur offrant des solutions financières adaptées, mais aussi en les accompagnant à innover et à se développer de manière durable ». Pour plus d'efficience dans l'intervention des actions dans les deux entités à savoir le secrétariat technique des hydrocarbures et celui des mines, « l'Etat a jugé utile de les fusionner en un seul secrétariat technique », a-t-il expliqué. Une fusion matérialisée et qui « travaille d'arrache-pied actuellement sur la phase de transition institutionnelle aux fins de restructurer ledit secteur pour plus d'efficacité mais également trouver des synergies pour une mise en oeuvre beaucoup plus efficiente dans leur accompagnement ».

Interpelé sur le poids de la Banque nationale de développement économique (Bnde) par rapport à ses ambitions d'être une banque d'envergure pour répondre aux attentes nationales et au-delà, le Directeur général de la Bnde, Mamadou Faye estime qu'il est temps que le Sénégal dispose d'une « véritable grande banque qui appartient aux Sénégalais. Laquelle banque doit être soutenue par tous les Sénégalais et par ricochet répondre aux aspirations de l'Etat du Sénégal en termes de politique de développement économique ». Parlant de la convention de partenariat avec St-Cnscl, le Dg Faye dira que celle-ci (Bnde) est fière de « s'associer au St-Cnscl pour contribuer à la montée en puissance des entreprises locales dans le secteur extractif ».