Madagascar: RN44 - Collision entre deux véhicules 4x4

Hier, un grave accident de la route s'est produit sur la Route nationale 4 (RN4), à 70 km de Maevatanana. Deux véhicules 4x4 se sont percutés frontalement alors qu'ils circulaient à vive allure. L'accident s'est produit dans un virage serré, rendant la collision inévitable. Le choc a été d'une violence telle que les deux véhicules ont subi de lourds dommages.

Les passagers des deux véhicules ont été blessés et ont été rapidement transportés vers les Centres de Santé de Base II (CSB II) les plus proches pour recevoir des soins médicaux. Les forces de l'ordre se sont rapidement rendues sur les lieux pour constater les faits et porter secours aux victimes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Les autorités rappellent aux usagers de la route nationale d'être particulièrement prudents, surtout en cette période de vacances où le trafic routier est plus dense. De nombreux véhicules se dirigent vers les provinces, ce qui pousse certains conducteurs à rouler plus vite pour arriver à destination à temps. Cependant, l'état souvent dégradé des routes, la fatigue au volant et la consommation d'alcool sont des facteurs qui peuvent augmenter les risques d'accidents. Il est donc crucial de respecter les limitations de vitesse et d'adopter un comportement responsable sur la route pour éviter de telles tragédies.