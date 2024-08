Madagascar: Marché de vacances - Les trottoirs de l'Avenue de l'Indépendance occupés par des stands pour 500 000 ariary

Une partie de l'Avenue de l'Indépendance est transformée en marché en plein air pour le « tsenabe spécial vacances ». Cet évènement accentue les embouteillages aux alentours d'Analakely mais il est également difficile de trouver une place libre pour se garer.

Le trottoir est destiné aux piétons, la chaussée pour les voitures et le marché pour les commerçants. Or, c'est le contraire qui se produit à Analakely durant l'événement «tsenabe spécial vacances » parce qu'une partie de l'avenue de l'indépendance a été envahie par les commerçants depuis mardi jusqu'à ce jour, dernier jour de l'événement. La location d'un stand pour les cinq jours de l'événement a été annoncée à 500 000 ariary. Selon les informations communiquées, cet événement reprendra dès mardi, sous la supervision d'un autre organisateur. Il faut savoir que la tenue d'un tel événement va à l'encontre des défis et objectifs de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) . Il faut dire les choses comme elles sont, cet événement encourage les marchands à étaler leur commerce sur les trottoirs.

Poursuite

Dans ce contexte assez compliqué, l'on constate l'existence de deux poids deux-mesures pour les agents de la Commune urbaine d'Antananarivo. En effet, ces derniers continuent à exercer leurs fonctions en chassant les marchands sur la voie publique, non loin de ceux qui payent 500 000 ariary pour pouvoir vendre en toute liberté dans des stands installés sur les trottoirs de l'avenue de l'indépendance. Même si le coût de location des stands était à 500 000 ariary pour les cinq jours de l'événement, les participants ont annoncé leur satisfaction. En effet, certains d'entre eux sont des commerçants en ligne et ont donc vu en cette occasion une opportunité de rencontrer physiquement leurs clients.

%

Parking

Quand bien même l'usager souhaite utiliser les stationnements payants en voulant s'acquitter du ticket de stationnement auprès des horodateurs, difficile de trouver une place de libre pour se garer. La réservation d'espaces de stationnement le long des trottoirs et autres endroits aux alentours d'Analakely est quasi-généralisée pour les maisons commerciales et les propriétaires ou locataires de locaux de bureau. Avec la multiplication des marchands, le manque d'espaces de stationnement et de parkings publics semble beaucoup plus problématique dans le centre-ville qu'ailleurs. A rappeler qu'en avril, la CUA a annoncé la mise en place d'un marché trihebdomadaire à Analakely. Elle a déjà procédé au traçage des zones qui seront occupées par les marchands de rue mais elle a fait machine arrière.