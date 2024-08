Madagascar: Ambohidratrimo - Des scouts blessés dans une collision entre deux taxis-brousse

Jeudi vers 5 heures du matin, un accident spectaculaire impliquant deux taxis-brousse et une bicyclette a eu lieu à Ankadibe, fokontany Ambodisaha, commune urbaine et district Ambohidratrimo.

Quatre personnes y ont été blessées. Informés de ces faits quelques minutes plus tard, des éléments de la brigade de la gendarmerie d'Ambohidratrimo se sont immédiatement rendus sur les lieux indiqués pour intervenir. A leur arrivée, les deux véhicules étaient encore à leur position initiale et les blessés, trois scouts, étaient déjà évacués au centre hospitalier universitaire d'Anosiala. En effet, les forces de l'ordre n'avaient plus qu'à procéder à la constatation d'usage tout en assurant la régulation de la fluidité de la circulation sur cette route nationale.

Transportant des scouts

Survenu sur une route légèrement en pente, l'accident s'est produit alors qu'un sprinter transportant des scouts en direction vers Ankazobe en provenance d'Ilakaka est entré en collision avec un autre sprinter et frottant dans le même temps une bicyclette à simple montée venant dans le sens opposé. Le choc a sérieusement endommagé les deux véhicules. Dégâts peu importants sur la bicyclette. Les quatre blessés étaient le cycliste et trois scouts dont deux adolescents âgés respectivement de 12 et de 13 ans. Provenant d'Ilakaka, ces derniers sont des scouts en route pour participer au camp national pour la célébration du centenaire du « Tilin'i Madagasikara » à Ankazobe.

Fatigue du conducteur

Revenons sur les circonstances de cet accident. Selon les informations émanant de la gendarmerie, l'imprudence du conducteur de ce taxi-brousse transportant des scouts est à l'origine de l'accident. Faisant un long voyage depuis Ilakaka pour atteindre Ankazobe, il a conduit seul, sans recourir à un doublage de chauffeur. Fatigué, il a perdu le contrôle du véhicule en commettant une violation de file pour heurter le véhicule venant dans le sens contraire. Cet incident devrait attirer l'attention des autorités chargées du contrôle de la sécurité routière.