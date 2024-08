Tunisie: FTAV - «La Tunisie semble marquer un tournant décisif dans la relance de son tourisme»

«Notre secteur souffre depuis des années de la concurrence illégale des agents non agréés, qui vendent à prix cassés des services qu'ils n'honorent pas. Nous attirons régulièrement l'attention des pouvoirs publics sur ce sujet, mais la balle est aussi dans le camp des consommateurs», c'est ce qu'a déclaré Ahmed Bettaïeb, président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme dans une interview accordée au magazine « TourMag ».

Interviewé par le magazine « TourMag », Ahmed Bettaïeb, président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (Ftav), a fait savoir que cette organisation syndicale professionnelle indépendante, qui compte 934 adhérents, défend les intérêts des agences de voyages tunisiennes qui sont encore fragilisées par de nombreuses crises sociales, économiques, politiques et sanitaires.

Il a, également, ajouté que le secteur souffre d'autres difficultés comme la concurrence déloyale où des agents osent vendre des produits à prix cassés et promettent des services fictifs. « Notre secteur souffre, depuis des années, de la concurrence illégale des agents non agréés, qui vendent à prix cassés des services qu'ils n'honorent pas. Nous attirons régulièrement l'attention des pouvoirs publics sur ce sujet, mais la balle est aussi dans le camp des consommateurs ».

%

Il a précisé que la mission de la Ftav est de faire évoluer le métier en s'adaptant aux nouvelles attentes des consommateurs. « Notre métier demande que nous nous mettions à la place du client. A nous d'établir des liens de confiance, de respecter les prestations contractuelles et les prix annoncés ».

Des marchés traditionnels...

D'après ses déclarations, en 2024, « la Tunisie semble marquer un tournant décisif dans la relance de son tourisme et la saison a commencé assez tôt ». En citant quelques données chiffrées, il affirme des progressions de 7,9 % pour les entrées en devises et de 6 % pour les visiteurs (pour un nombre équivalent de nuitées), et ce, au 31 mai dernier. Il a, néanmoins, déclaré que le package proposé aux clients « a augmenté de 20 à 30 % ». Cela revient, selon ses dires, aux taxes supplémentaires et à l'inflation qui affecte la plupart des secteurs.

En ce qui concerne les marchés émetteurs, d'après Bettaïeb, la Tunisie attire, encore une fois, des visiteurs européens, notamment ceux de l'Europe de l'Est (Arménie, Moldavie, Roumanie) en plus de certains autres marchés traditionnels comme l'Allemagne ou l'Italie. Les touristes russes, qui représentaient une part importante des entrées et des nuitées, continuent d'affluer, mais en nombre moins important vu « la guerre et le détour aérien qui augmentent le prix ». Le président de la Ftav a, également, signalé que ces marchés viennent consolider les arrivées des Algériens qui sont les premiers clients de la Tunisie.

Il a témoigné, par ailleurs, que malgré un fléchissement, depuis le 7 octobre dernier, le marché français reste important en termes d'arrivées et que la Tunisie se situe à la 4e position par rapport aux destinations les plus demandées des Français.Il déclare que les prix pratiqués en Tunisie sont « largement accessibles aux touristes qui veulent profiter du soleil, de la mer et des plages de sable blanc ». D'après les visites qu'il avait effectuées en Grèce, en France, en Espagne au Maroc ou en Egypte, il a assuré que notre pays est, certes, très concurrentiel en termes de rapport qualité-prix.

L'importance d'une stratégie

marketing intelligente

Pour ce qui est des grands chantiers 2024-2025 que la destination tunisienne a prévu d'entamer, Ahmed Bettaïeb a assuré que la Tunisie est dotée d'une «longue expérience du tourisme d'accueil». Il a rappelé que notre destination a toujours compté parmi les pionniers dans le bassin méditerranéen. Selon lui, cette image de marque qu'avait gagnée la Tunisie depuis des années doit être maintenue. Il a proposé de développer la diversification de l'offre et de continuer de garantir une bonne qualité de services. D'après lui, il faut aussi élaborer une stratégie marketing intelligente basée sur les technologies de l'information et de la communication et sur la promotion de notre destination à l'international.

« Le balnéaire est une valeur sûre qui représente plus de 70 % de notre activité mais il est saisonnier sur une grande partie de notre littoral. Nous devons innover et élaborer un tourisme des quatre saisons, à la fois alternatif, durable et respectueux de l'environnement en y associant les populations locales. Chaque région doit pouvoir promouvoir son héritage culturel et naturel ».

Le président de la Ftav met le doigt sur un important point fort de la destination tunisienne, qui est la petite taille du pays. « Le touriste n'a pas besoin de faire de longues distances pour profiter de la diversité de notre patrimoine naturel, de nos sites archéologiques emblématiques, des produits de notre terroir », a-t-il détaillé.

De nouveaux produits en vue

Il annonce que la Tunisie se prépare à lancer de nouveaux circuits qui aideraient à mettre en avant les spécificités de la destination comme «la route de l'Unesco », la «route cinématographique», la « route de l'huile » et celle du vin... Ahmed Bettaïeb fait aussi savoir qu'avec Dora Milad, réélue à la tête de Fédération tunisienne de l'hôtellerie pour une période de trois ans, une étude a été lancée pour examiner les obstacles juridiques entravant ce développement.D'après lui, d'autres questions cruciales restent à régler comme la mise d'un véritable cahier des charges pour les maisons d'hôtes, les gîtes et les locations « Airbnb »... Il faut également, parvenir à résoudre les problèmes financiers, juridiques ou administratifs qui ont fait que près de 30 à 35 % du parc hôtelier tunisien soit laissé à l'abandon et examiner la situation des établissements hôteliers affectés par la crise du Covid.