Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier après-midi, au Palais de Carthage, Mme Sarah Zaafarani Zanzri, ministre de l'Equipement et de l'Habitat et ministre des Transports par intérim Le Chef de l'État a souligné la nécessité de trouver des solutions urgentes en matière de transports publics, car le transport est devenu un calvaire quotidien à l'intérieur et entre les villes. Cette situation est le résultat de l'abandon des transports publics par l'État au début des années 90 du siècle dernier. Elle s'est aggravée d'année en année.

Dans le Grand Tunis, le nombre de bus a diminué en dix ans, passant de 1 157 à 350 en 2024, en plus des wagons de métro, pour la plupart vétustes, et des trains qui n'ont plus été engagés depuis plus de quarante ans. Le Président de la République a appelé à l'acquisition urgente d'un certain nombre d'autobus pour au moins atténuer les souffrances persistantes des voyageurs et préparer une stratégie de restructuration du secteur des transports publics afin de répondre au droit légitime des citoyens à ces installations vitales.

Le Chef de l'Etat a également appelé à la poursuite de la distribution des logements sociaux selon des normes claires fondées sur la justice et dans un cadre de transparence totale, indiquant dans ce contexte que les opérations de distribution qui ont eu lieu dans plusieurs régions de la République ont été acceptées par tous parce qu'elles ont été réalisées dans le cadre du plein respect du texte qui réglemente le processus de distribution et non comme ce fut le cas dans le passé, sur la base de la loyauté envers tel ou tel parti ou du fait de l'implication dans des réseaux de corruption.