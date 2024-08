Tunisie: Mercato - L'Ajax et le Barça auraient approché Becha

Deux cadors européens seraient sur le jeune prodige sfaxien Youssef Becha.

Youssef Becha, 19 ans et ailier du CSS, est, depuis quelque temps, pisté par de nombreux prétendants. Les Verts de Saint-Etienne, Anderlecht, Metz mais aussi Nice se sont déjà renseignés sur la jeune pépite sfaxienne mais ce serait l'Ajax Amsterdam et aussi le Barça qui seraient fortement intéréssés par le profil du joueur. Pas d'offre formulée jusque-là mais ça se comprend, car quand un talent pur est pisté, les «chasseurs de têtes» mettent toutes les chances de leur côté avant de passer à l'action. Convoité pour sa vivacité, sa vitesse d'exécution, sa conduite de balle et sa technique raffinée, Becha pourrait quitter Sfax dès cet été si une proposition est retenue par son club employeur. En passe d'être supervisé par le grand club Catalan qui pourrait l'associer à un certain Lamine Yamal sur le front de l'attaque, Becha pourrait aussi ne pas rallier Barcelone mais les Pays-Bas, sachant que l'Ajax Amsterdam n'a pas dit son dernier mot et rentre donc également dans la course pour s'arracher le joueur. Concrètement, selon des relais médias proches du club hollandais, l'Ajax Amsterdam aurait déjà envoyé une offre au CSS, ladite offre n'ayant pas été filtrée. Valorisé 500 000 euros sur Transfermarkt, Becha est redevable d'une année de contrat au CSS mais il faudra tout de même mettre «les petits plats dans les grands» pour convaincre le CSS de laisser filer son jeune prodige.

%

Duel écossais pour Hannibal Mejbri

Hannibal Mejbri pourrait finalement quitter les Mancuniens de Manchester United et atterrir en Ecosse, soit chez les Glasgow Rangers FC ou du côté des Celtics Glasgow. Le jeune talent de 21 ans, pisté depuis un temps par Feyenoord, Coventry, Hull City et l'OL, serait donc en passe d'opter pour l'Ecosse, après avoir passé une période de quelques mois sous forme de prêt au FC Séville, durant la deuxième partie de l'exercice écoulé. Valorisé 9 millions d'euros, Mejbri, 27 sélections avec le Team Tunisie et redevable d'une année de contrat aux Red Devils, quitterait donc Manchester avant d'aller au bout de son engagement. Jusque-là cependant, un duel épique est en cours entre deux grands clubs écossais pour enrôler un joueur dont le voeu est de lancer, enfin, sa carrière.

La Real Sociedad veut Ismail Gharbi

Lié au PSG jusqu'en été 2025, Ismail Gharbi ne serait pas retenu par le coach Luis Enrique et pourrait être cédé à nouveau, après son prêt concluant de la saison dernière à Lausanne. Il n'en fallait donc pas plus pour que des candidats s'annoncent en vue de prendre le milieu offensif parisien, 20 ans. Ainsi, la Real Sociedad se serait positionné et coché le nom du jeune espoir du PSG.

Concrètement, l'offre du club espagnol transmise porterait sur un contrat d'une durée de trois saisons, jusqu'en juin 2027. Un temps courtisé par Feyenoord Rotterdam et les Verts de Saint Etienne, Gharbi pourrait maintenant débarquer à la Real Sociedad, club espagnol qui va jouer l'Europa League.

L'élite norvégienne pour Elias Jemal

L'ailier gauche, Elias Jemal, 21 ans, a quitté le Vasalund IF et a opté dans la foulée pour Sandefjord jusqu'en 2027.

Jemal signe donc chez un club de l'élite norvégienne et tentera de percer dans un championnat assez physique et très exigeant. Joueur polyvalent sachant qu'il peut évoluer derrière les attaquants, le jeune Jemal intégre un club qui joue certes le maintien mais qui pourrait permettre au jeune Tunisien de prendre du galon et de monter en puissance.

Saâd Bguir sur le départ d'Abha

Redevable d'une année de contrat à Abha d'Arabie Saoudite, le milieu offensif Saâd Bguir pourrait cependant changer d'air et opter pour Al Shabab de Riyad. A 30 ans donc, l'ex-stratège de la Stayda et de l'EST n'a pas l'intention de jouer en Ligue 2 saoudienne, sachant qu'Abha a été rélégué la saison passée. Et quoi de mieux qu'Al Shabab, club classé 8e sur 18, pour rebondir, même si l'EST, championne de Tunisie, garde un oeil sur lui et pourrait à terme «tirer le tapis sous les pieds» de tous les prétendants en lice...Attendons voir.

Hichem Baccar vers le CSS

Le CSS était sur les traces de l'Usémiste Hichem Baccar depuis quelques jours. Et à 23 ans, l'arrière gauche des Bleus de Monastir, redevable de trois ans de contrat au club du Ribat, aurait finalement décidé de rejoindre Sfax et le CSS. Convoité par le CA, l'EST et Al Ahly du Caire un temps, Baccar a finalement tranché en faveur des « Bianconeri » et devait même déjà signer son contrat.

Un pivot ghanéen vers le CA

Le jeune milieu défensif ghanéen, Manuel Mantey, serait proche du CA et devrait débarquer à Tunis incessamment pour conclure avec le club de Bab Jedid. A 20 ans, le joueur de Medeama SC et d'Uni Star va donc probablement opter pour le Club Africain et de fait découvrir la Ligue 1.

USM: Chiheb Salhi prolonge

L'exécutif des Bleus de Monastir a trouvé un terrain d'entente avec Chiheb Salhi en vue d'une prolongation d'une saison. L'arrière de 25 ans, enrôlé la saison dernière, avait joué de malchance après une rupture des ligaments croisés lors de la Coupe arabe des clubs, ce qui lui a pratiquement valu une saison blanche.