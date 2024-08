Ile Maurice: Kugan Parapen - « FDI ne veut pas dire richesses pour le pays »

Lors de la conférence de presse tenue de samedi 3 août par Rezistans ek Alternativ (ReA), Kugan Parapen a expliqué que la démarche de Renganaden Padayachy est d'étatiser cette institution et donner du travail sous contrat à durée indéterminée aux copains et copines.

Pour lui, Maurice Stratégie n'est qu'un faire-valoir du gouvernement et rappelle que ce "think tank" a produit des rapports sur l'économie après le budget au lieu et non avant. Il critique l'un des rapports de cette institution qui veut faire croire que le gouvernement a réduit les inégalités. Pour Kugan Parapen, les inégalités ne se mesurent pas seulement par l'introduction du CSG, du salaire minimum, de l'augmentation de la pension et de la compensation salariale. « Il y a aussi la dépréciation de la roupie qui affecte les importations, qui constituent 90 % de notre consommation. » Kugan Parapen évoque aussi les profits records enregistrés par sept compagnies sur dix. « Plus il y a d'inflation, plus les riches s'enrichissent. »

Il demande à ce que l'on arrête de juger une économie par le montant des Foreign Direct Investments (FDI) reçus pour l'achat de villas. « A qui profitent les Smart Cities et les PDS et qui se vendent à des dizaines de millions de roupies ? En tout cas pas au Mauricien moyen ! » Et d'expliquer que 90 % des devises obtenues de la vente de villas repartent vers l'étranger pour l'importation des produits de luxe pour les acheteurs de ces mêmes villas. Ainsi, juge-t-il, les FDI n'aident pas vraiment l'économie. « Au contraire, il a un effet cascade sur les prix des maisons et des terrains pour les Mauriciens. » Il rappelle que ReA prône à la place la production locale et la protection de la nature. « La protection de la nature n'est pas opposée au développement économique car il n'est pas nécessaire de détruire la nature pour le développement économique. »