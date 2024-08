Madagascar: Parc national Ankarafantsika - Renforcement de la lutte contre l'incendie pour la nouvelle direction

La nouvelle direction du parc national de Madagascar (PNM) à Ankarafantsika, dirigée par Charles Andriamaniry, a présenté ses trois principaux objectifs lors de son entrevue avec le gouverneur de la région Boeny, jeudi dernier, au bloc administratif à Ampisikina.

Le renforcement de la lutte contre l'incendie fait partie de ses priorités. Pour cela, une stratégie sera mise en place, dont l'utilisation de drones pour surveiller les éventuels foyers de feu.

« Le renforcement de la lutte contre les incendies sera notre principal objectif. Nous allons relancer la mise en place des guérites dans le parc. Des tours de contrôle seront également installées au milieu de l'aire protégée. De plus, nous organiserons deux vols de drones par jour. Des militaires et des pompiers effectueront une ronde et patrouilleront quotidiennement. Nous demandons la mise en oeuvre du « dinan'ny Boeny miray dia » car de nombreuses violations du parc sont constatées. Et seul le dina peut résoudre le problème pour éviter d'ester l'affaire en justice », a précisé le nouveau directeur du PNM à Ankarafantsika.

Le premier responsable du parc national a également ajouté qu'un projet de reforestation de trois cent mille pieds de bambous sera réalisé avec Eden Project. Ce dernier contribuera à l'équipement de matériels de lutte contre les incendies et à la réparation des camions de pompiers actuellement en panne.

%

« C'est une nouvelle et énorme responsabilité que vous venez de prendre. De nombreuses pressions pèsent sur le parc d'Ankarafantsika, car il est à la fois un patrimoine naturel de la région et la culture du riz à Marovoay et l'écotourisme en dépendent beaucoup. J'apprécie votre façon de travailler, je ressens votre volonté. J'ai déjà proposé le recours aux guérites en 2022, mais malheureusement, sa mise en oeuvre ne sera appliquée que deux ans plus tard. Une demande de reclassement des forêts d'Ankirihitra et de Mariarano comme zones protégées a été déposée auprès du ministère de l'Environnement. De plus, nous avons besoin d'un responsable pour la forêt d'Ankirihitra ; si Mariarano en possède déjà un, nous pouvons travailler ensemble. La présentation officielle du dina de Boeny, récemment amendé, sera effectuée avec CARE Mahajanga », a rassuré le gouverneur.

Les responsables des parcs nationaux des régions Diana, Sava, Sofia et Boeny se réuniront bientôt à Mahajanga pour des échanges d'expérience et le renforcement de la coopération entre les parcs.